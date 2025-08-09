"صحة غزة" تعلن ارتفاع عدد ضحايا الحرب إلى 61369 قتيلاً و152850 مصاباً منذ 7 أكتوبر 2023

"لا بد من وقفة".. حازم إمام يهاجم سيف الجزيري (فيديو)
سيف الجزيري يحتفل بهدفه مع الزمالكالمصدر: حساب الزمالك على فيسبوك
09 أغسطس 2025، 9:49 ص

وجه حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، انتقادًا لاذعًا إلى سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بعد فوز الفريق على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء هدف الزمالك الأول عن طريق ناصر ماهر في الدقيقة 84، ثم سجل محمد شحاتة هدفًا عالميًا في الدقيقة 99 ليهدي فريقه ثلاث نقاط غالية في الدوري المصري.

وشهدت المباراة إهدار سيف الجزيري لفرصة هدف محقق، وهو ما أثار غضب الجمهور ضده في المدرجات.

وقال حازم إمام، في تصريحات تلفزيونية: "سيف الجزيري، عندما دخل الملعب في الدقيقة 70، أتيح له انفراد لكنه لم يكن قادرًا على الركض وتسديد الكرة، لم يعد لديه القوة ويبدو عليه الإرهاق".

وأضاف: "لا يمكن أن تكون مهاجمًا ولا تحرز هذه الفرصة، لا يمكن أن تسددها بهذا الشكل الذي رأيناه".

وتابع: "سيف الجزيري يجب أن يقف مع نفسه، لأن هذه الكرة لا تضيع من مهاجم دولي أو مهاجم في نادي الزمالك، ممكن نسددها والحارس يصدها أو بجانب العارضة، لكن أن تقلش داخل منطقة الجزاء وأنت لا تزال نازلًا، لا يصح، عيب".

وارتبط اسم الجزيري بالرحيل عن صفوف الزمالك في الميركاتو الصيفي، الذي أغلق أبوابه في الدوري المصري، لكن ما زالت هناك العديد من الدوريات التي تستقطب اللاعبين وأبواب القيد بها مفتوحة ولم تُغلق بعد.

 

وبدأ المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري مشواره مع الزمالك في موسم 2021-2022.

وخلال الموسم الماضي، شارك الجزيري في 35 مباراة بمختلف المسابقات، وتمكن من تسجيل 9 أهداف بقميص الفريق الأبيض.

