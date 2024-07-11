العين الإماراتي يعلن مواجهة الرجاء المغربي وديًا

أعلن نادي العين الإماراتي برنامج الإعداد لخوض منافسات الموسم الجديد 2024 – 2025، والذي سيشهد معسكرًا في المغرب.

ونشر نادي العين عبر حسابه بموقع إكس صورة تشرح مراحل الإعداد للموسم المقبل، والتي تبدأ بالتجمع يوم السبت المقبل لبدء الفحوصات الطبية للاعبي الفريق على مدار 3 أيام قبل بدء التدريبات على ملعب "خليفة بن زايد" يومي 16 و17 يوليو الجاري.

ويسافر فريق العين إلى المغرب يوم 18 يوليو الجاري لخوض معسكر يستمر حتى يوم 11 أغسطس المقبل.

ويخوض العين 4 مباريات ودية تبدأ بلقاء نادي اتحاد تواركة الرياضي يوم 24 يوليو الجاري، ثم يواجه الرياضي القنيطري يوم 1 أغسطس المقبل.

ويلعب العين ثالث مبارياته الودية ضد شباب المحمدية يوم 5 أغسطس المقبل قبل أن يختتم تجاربه الودية باللعب ضد الرجاء البيضاوي المغربي يوم 10 من الشهر المقبل.

وحقق العين الإماراتي لقب دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي بعد تغلبه على يوكوهاما الياباني بالدور النهائي.

وضمن العين المشاركة في بطولة كأس إنتر كونتينتال بنسختها الأولى بنهاية العام الجاري لأبطال القارات الست.

ويخوض العين أيضًا في نهاية الموسم المقبل منافسات بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في صيف 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 فريقًا على مستوى العالم من بينهم ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.

ويعد العين أحد 5 أندية عربية تشارك بالمونديال بجانب الأهلي المصري والوداد المغربي والترجي التونسي والهلال السعودي.