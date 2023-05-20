لماذا أحضر أرتيتا شجرة زيتون خلال اجتماعه مع لاعبي آرسنال؟

كشف ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال أنه أحضر شجرة زيتون إلى اجتماعات الفريق هذا الموسم لإظهار أن النمو لا يأتي إلا عندما تتم رعاية الجذور.

وأشرف أرتيتا على تحول ملحوظ في آرسنال هذا الموسم، حيث نقله من المركز الخامس في الدوري الإنجليزي، العام الماضي، إلى تحدٍ قوي على اللقب، على الرغم من أنه يبدو أن اللقب سيذهب لمانشستر سيتي بعد شهر أخير سيئ من الموسم من جانب آرسنال.

وبعد أن كشف، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنه قد أحضر كلب شوكولا لابرادور في محاولة لتحسين تكاتف الفريق، فقد كشف أرتيتا آخر محاولاته التي قدمها لمحاولة مساعدة فريقه.