لماذا أحضر أرتيتا شجرة زيتون خلال اجتماعه مع لاعبي آرسنال؟
كشف ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال أنه أحضر شجرة زيتون إلى اجتماعات الفريق هذا الموسم لإظهار أن النمو لا يأتي إلا عندما تتم رعاية الجذور.
وأشرف أرتيتا على تحول ملحوظ في آرسنال هذا الموسم، حيث نقله من المركز الخامس في الدوري الإنجليزي، العام الماضي، إلى تحدٍ قوي على اللقب، على الرغم من أنه يبدو أن اللقب سيذهب لمانشستر سيتي بعد شهر أخير سيئ من الموسم من جانب آرسنال.
وبعد أن كشف، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنه قد أحضر كلب شوكولا لابرادور في محاولة لتحسين تكاتف الفريق، فقد كشف أرتيتا آخر محاولاته التي قدمها لمحاولة مساعدة فريقه.
وقال أرتيتا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "شجرة زيتون قوية للغاية، ولكنها تحتاج إلى الكثير من العناية، علينا الاعتناء بالجذور كل يوم، والتأكد من عدم تعرضها للتسمم، وعدم تعرضها للتلف، والبقاء في حالة جيدة".
كما زرع المدرب الإسباني شجرة عمرها 150 عامًا خارج مكتبه في قاعدة تدريب النادي في لندن، وأوضح أرتيتا باستمرار أهمية النمو، ورحلة التحسين المستمر التي يجب على فريقه الشروع فيها.
وركز جزء كبير من الفيلم الوثائقي على الموسم الماضي بعد تقدم آرسنال بأساليب القيادة المختلفة لأرتيتا، والتي يعد الكثير منها خارج الصندوق.
وأظهره الفيلم الوثائقي وهو يرسم شخصيات على لوحة بيضاء حاولت وصف مشاعر اللاعبين، وقبل رحلة إلى أنفيلد، أحضر مكبرات صوت لمحاولة محاكاة أجواء ليفربول الشهيرة.
وقال أرتيتا عن الاهتمام بالكلب: "كان رد فعل اللاعبين مذهلًا، إنه واحد منا وسيكون في رحلتنا".
وأوضح: " إنه يغير حالتك المزاجية، ويعطي كل حبه، فجأة تشعر بالطاقة، ويبدأ اللاعبون في احتضانه، من الجميل مشاهدته، هذه الأشياء مهمة جدًا".
وقال أرتيتا: "هناك أشياء في النادي يمكن القيام بها للتواصل مع الناس وإظهار الحب، ووجدت أن هذا الكلب هو الممثل المثالي لما نحن عليه الآن".
وأكد: "كلنا نحب الفوز، والفوز يحتاج إلى الكثير من الحب".
ومن المتوقع أن يكون آرسنال نشطًا في سوق الانتقالات هذا الصيف، حيث يتطلع إلى التعامل مع توقعات أكبر، حيث سيشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
ويعرف أرتيتا أن فريقه سيحتاج إلى إضافات، بالإضافة إلى ربط موهبة النادي الحالية بعقود جديدة طويلة الأجل للاستمرار في المسار التصاعدي.
ويهتم النادي بضم ديكلان رايس، وموسيس كايسيدو، من ويستهام وبرايتون على التوالي، في حين ربطتهما التقارير بمدافع ومهاجم جديد.
وقال أرتيتا: "من أجل الانتقال إلى المستوى التالي، سيكون الصيف حاسمًا بالنسبة لنا، وعندما تقترب من القمة تكون الهوامش أصغر".