أليغري يثير الغموض حول مستقبله مع يوفنتوس

وعوقب يوفنتوس بخصم هذا العدد من النقاط في الدوري بسبب قضية ترتبط بصفقات انتقالات، ما تسبب في تراجعه إلى المركز السابع، وتقلصت آماله في إنهاء المسابقة في المربع الذهبي.

وخرج يوفنتوس من قبل نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية الفائز باللقب ست مرات وخسر 4-1 أمام إمبولي في الدوري يوم الإثنين الماضي.

وقال أليغري في مؤتمر صحفي قبل أن يستضيف ميلان: "سأتحدث إلى النادي في الخامس من يونيو حول كل شيء، لأن في الوقت الحالي ينصب تركيزنا على الغد".

ولدى يوفنتوس 59 نقطة قبل آخر جولتين، ويتأخر بخمس نقاط عن ميلان رابع الترتيب في السباق على التأهل لدوري الأبطال.

وأشار أليغري إلى أن يوفنتوس واجه صعوبات منذ نوفمبر/ تشرين الثاني وقال: "تعرضنا للعديد من المشكلات المزعجة في الأشهر الأخيرة".