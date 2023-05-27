أليغري يثير الغموض حول مستقبله مع يوفنتوس
قال ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس اليوم السبت إن مستقبله سيصبح أوضح بعد نهاية الموسم الجاري، بعدما بات الفريق على أعتاب الوجود في مركز غير مؤهل لدوري أبطال أوروبا، متأثرا بعقوبة خصم عشر نقاط من رصيده.
وعوقب يوفنتوس بخصم هذا العدد من النقاط في الدوري بسبب قضية ترتبط بصفقات انتقالات، ما تسبب في تراجعه إلى المركز السابع، وتقلصت آماله في إنهاء المسابقة في المربع الذهبي.
وخرج يوفنتوس من قبل نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية الفائز باللقب ست مرات وخسر 4-1 أمام إمبولي في الدوري يوم الإثنين الماضي.
وقال أليغري في مؤتمر صحفي قبل أن يستضيف ميلان: "سأتحدث إلى النادي في الخامس من يونيو حول كل شيء، لأن في الوقت الحالي ينصب تركيزنا على الغد".
ولدى يوفنتوس 59 نقطة قبل آخر جولتين، ويتأخر بخمس نقاط عن ميلان رابع الترتيب في السباق على التأهل لدوري الأبطال.
وأشار أليغري إلى أن يوفنتوس واجه صعوبات منذ نوفمبر/ تشرين الثاني وقال: "تعرضنا للعديد من المشكلات المزعجة في الأشهر الأخيرة".
واعتبر أليغري أن الأمور معقدة عند سؤاله عن أسباب معاناة يوفنتوس خلال الموسم الجاري.
وقال مدرب يوفنتوس: "الرد على هذا السؤال في دقيقة واحدة أمر صعب، أعتقد أننا عملنا بجدية شديدة ولا يزال أمامنا عشرة أيام، أعتقد أننا سنحتاج فيها للعمل بشكل أكبر، نحتاج إلى استغلال أكبر قدر ممكن من جينات يوفنتوس".
وتابع: "الهدف هو التأهل لدوري الأبطال، من الناحية الحسابية لم نفقد فرصتنا، ما سيحدث العام المقبل غير معلوم بعد، هناك تركيز من اللاعبين، ولقد طلبت منهم بذل قصارى جهدهم غدا".