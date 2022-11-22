يان فيرتونغن مدافع بلجيكا: يمكننا الفوز بكأس العالم

قال المدافع يان فيرتونغن، اليوم الثلاثاء، إن بلجيكا تثق في قدرتها على الفوز بكأس العالم لكرة القدم رغم غياب بعض العناصر الأساسية التي شاركت في نهائيات 2018.

وحصدت بلجيكا المركز الثالث قبل أربعة أعوام في روسيا، بقيادة القائد السابق فينسن كومباني ومروان فيلايني الذي لم يعد ينضم للمنتخب، لكن فيرتونغن يؤمن أن الجيل الجديد على أتم استعداد للمنافسة.

وقال فيرتونغن في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة كندا في المجموعة السادسة: "أتفهم أن التشكيلة في 2018 كانت استثنائية، وأتفهم وجود بعض الشكوك الآن لغياب اثنين من اللاعبين البارزين.

وأضاف: "لكن تم استبدالهما بالفعل. قبل عام أو عامين ربما كنت سأتفق معك، لكننا نملك الآن خط وسط قويا، والكثير من الخيارات بين المهاجمين".

وتابع: "الآن هناك متسع لهؤلاء الشباب وأنا متحمس لما أراه، ولدي ثقة في هذا الفريق".

وبينما سيغيب روميلو لوكاكو عن أول مباراتين بسبب الإصابة، تابع المدرب روبرتو مارتينيز عن كثب تطور لويس أوبيندا مع لانس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

وقال مارتينيز الذي تم سؤاله عن حالة إيدن هازارد: "أملك 25 لاعبا جاهزا تماما للغد، عدا لوكاكو".

وأكد فيرتونغن أن التحول من اللعب مع الأندية للمشاركة مع المنتخب في كأس العالم لم يكن أمرا سهلا لكي تتأقلم عناصر الفريق عليه.

وقال: "كان الوضع أكثر هدوءا هناك (في روسيا)؛ لأن لدينا فترة أطول للاستعداد وهذا ما أحببته، وهو إنهاء الموسم مع النادي، على أن يكون لدينا أسبوعان للعمل مع المنتخب، أما هنا (في قطر) فكل شيء حدث بسرعة".

وأضاف: "سنحاول الوصول لأقصى ما يمكن تحقيقه، ونأمل أن يعني ذلك الحصول على الكأس".

ويرى مارتينيز أن ترشيح بلجيكا للفوز على كندا يعد سلاحا بحدين.

وقال المدرب الإسباني: "غدا لن نلعب كأس العالم، غدا سنلعب ضد كندا ولا يقع عليهم أي ضغط وهذا أمر خطير جدا في كرة القدم".