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رياضة

شبيه مرتضى منصور يفجر ضجة في الزمالك (صور)

شبيه مرتضى منصور يفجر ضجة في الزمالك (صور)
ناصر منسي يصافح عبدالناصر محمدالمصدر: حساب نادي الزمالك على فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز
24 يوليو 2025، 12:03 ص

أثار عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، موجةً من الجدل والضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما لفت الأنظار بشبهه الكبير بمرتضى منصور، الرئيس السابق للنادي، حيث خلط العديد من المتابعين بينهما لدى ظهوره في صورة رسمية نشرها النادي.

وكان نادي الزمالك، قد أعلن تعيين عبد الناصر محمد في منصب مدير الكرة ضمن الجهاز الفني للبلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني الجديد للفريق، حيث باشر مهامه فعليًا مع بدء عمل الجهاز الجديد.

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صورة تثير الذهول.. وردود أفعال واسعة

نشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك على موقع "فيسبوك" صورة لعبد الناصر محمد خلال المعسكر التدريبي، لتتحول على الفور إلى محور تفاعل واسع بين الجماهير.

وتم تداول الصورة مع تعليقات تشير إلى التشابه الكبير بينه وبين مرتضى منصور، لدرجة دفعت بعض المتابعين إلى الاعتقاد بأن الرئيس السابق للنادي قد عاد إلى الصورة من جديد.

 

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عبد الناصر: الانضباط أساس النجاح

وفي سياق متصل، أكد عبد الناصر محمد في تصريحاتٍ خاصة لقناة الزمالك الرسمية يوم الأربعاء، أن "تطبيق النظام والانضباط داخل الفريق هو العامل الأساسي لتحقيق النجاح طوال الموسم".

وأوضح مدير الكرة لقناة "الزمالك" أن "التعامل المهني مع المواقف، سواء داخل الملعب أو خارجه، يُشكّل فارقًا كبيرًا في مسيرة الفريق، خاصةً خلال البطولات طويلة المدى"، في إشارة إلى أهمية الالتزام بالخطة الموضوعة لتحقيق الأهداف الموسمية.

يذكر أن نادي الزمالك يخوض حاليًا معسكره الإعدادي في العاصمة الإدارية الجديدة، استعدادًا للمنافسات المحلية والقارية للموسم المقبل.

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