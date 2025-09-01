هل نصح ميسي غارناتشو بالانتقال لصفوف تشيلسي؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لحوار أجراه الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو المنتقل حديثًا إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي، مع قناة ناديه الجديد، حيث زعم ناقلوها أن اللاعب كشف بأنه تلقى نصيحة من مواطنه ليونيل ميسي بضرورة ارتداء قميص "البلوز".

وأعلن تشيلسي، يوم السبت، التعاقد مع غارناتشو قادمًا من صفوف مانشستر يونايتد، لتعزيز الجانب الهجومي لدى "البلوز".

أخبار ذات علاقة غارناتشو يغازل ميسي.. ويهدد مانشستر يونايتد (صورة)

أخبار ذات علاقة غارناتشو يثير غضب جمهور مانشستر يونايتد بصورة السيجارة الإلكترونية (شاهد)

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن صاحب الـ21 عامًا وقّع على عقد طويل الأمد مع تشيلسي، ليصرح اللاعب الأرجنتيني بهذه الصفقة قائلاً: "سعيد بالانضمام إلى أفضل فريق في العالم".

وتُقدّر هذه الصفقة بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني، حيث كان اللاعب مرشحًا للرحيل عن "الشياطين الحمر" منذ يناير الماضي إلى تشيلسي، قبل أن يحسم "البلوز" هذه الصفقة في الصيف.

أخبار ذات علاقة لماذا غير أليخاندرو غارناتشو اسمه على إنستغرام؟ (صور)

وفي تصريح مزعوم على لسان النجم الأرجنتيني، يقول: "تحدثت مع ميسي ونصحني بالتوقيع لتشيلسي".

ولكن بالعودة إلى فيديو الحوار عبر منصات تشيلسي الرسمية لم نجد أي تصريحات من اللاعب عن ميسي على الإطلاق، بل كل حديثه كان عن عشقه للنادي منذ الصغر، وماذا سيقدم معه مستقبلا.

وقال غارناتشو في تصريحات لموقع تشيلسي: "إنها لحظة رائعة لي ولعائلتي أن أنضم إلى هذا النادي الرائع.. أتطلع بشوق للبدء، لقد شاهدت كأس العالم للأندية، فالانضمام إلى أبطال العالم أمر مميز – نحن أفضل فريق في العالم! من الرائع أن أكون هنا، وأنا سعيد جدًا".

وشارك غارناتشو حتى الآن في 93 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل 16 هدفًا، بما في ذلك هدفه الرائع من ركلة مقصية ضد إيفرتون، والذي حاز على جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام 2024، بعد أن كان لاعبًا أساسيًا في تشكيل مانشستر يونايتد خلال الموسمين الماضيين.