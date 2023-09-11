جمال بلماضي مدرب الجزائر: الانتقادات لا تمنعني من النوم

قال جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر إنه سيواصل بناء تشكيلة قوية بعد إخفاق التأهل لكأس العالم 2022، كما أكد أنه اعتاد التعامل مع الانتقادات منذ تعيينه في 2018، وإن كانت لا تمنعه من النوم.

وحقق بلماضي نجاحًا باهرًا عندما قاد الجزائر للفوز بكأس الأمم الأفريقية 2019 لكنه خرج من الدور الأول من النسخة التالية للبطولة القارية وفشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم في مفاجأة كبيرة.

وقال بلماضي في مقابلة مع شبكة (آر.إم.سي) الفرنسية: "التأهل لكأس العالم كان هدفنا المطلق، وقد صدمنا حقًّا لعدم تحقيق ذلك".

وأضاف "كان بإمكاني أن أغادر بعد هذا الفشل، وأذهب إلى دول الخليج، لأن هذه الموضة في الوقت الحالي، لكني أريد أن أجعل الشعب الجزائري سعيدًا مرة أخرى".