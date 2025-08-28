الأهلي السعودي يكافئ ثلاثي الفريق

قررت إدارة النادي الأهلي السعودي مكافأة أبرز لاعبيها بالدخول في مفاوضات قوية لتجديد عقودهم خلال الفترة المقبلة.

وحقق الأهلي السعودي مؤخرا لقب السوبر السعودي على حساب نظيره النصر بركلات الترجيح في النهائي الذي أقيم بينهما في هونغ كونغ.

وينتظر أن يفتتح الأهلي موسمه الجديد في الدوري السعودي بمواجهة نيوم، مساء اليوم الخميس.

أخبار ذات علاقة آخر صفقات الأهلي السعودي الأجنبية هذا الميركاتو

وكان الأهلي أنهى موسمه الماضي في المركز الخامس بلائحة الترتيب.

ويعيش "الراقي" مرحلة استقرار فني تتمثل في بقاء الألماني ماتياس يايسله على رأس الجهاز الفني للموسم الثالث مع الفريق، ورغم غيابه عن المُنجزات في الموسم الأول نجح بقيادة فريقه للقب القاري الموسم الماضي، واستهل موسمه الجديد بلقب كأس السوبر لتبدأ رحلة التحدي في المنافسة على لقب الدوري.

أخبار ذات علاقة 5 أشياء ترعب "الغول الجديد" من الأهلي السعودي

ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي خالد الزهراني، فإن إدارة الأهلي دخلت في مفاوضات متقدمة مع الثنائي التركي ميريح ديميرال، والسنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الفريق، من أجل تجديد عقودهما، كما بدأت الإدارة مفاوضات أيضا مع الإيفواري فرانك كيسيه للإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق، بعدما ربطته التقارير بإمكانية الرحيل للدوري الإيطالي مؤخرا.

أخبار ذات علاقة قبل مواجهة الأهلي السعودي.. كم صفقة أبرمها نيوم استعدادا لدوري روشن؟

وقال الزهراني عبر حسابه على منصة "إكس": "ملف تجديد عقود ميريح ديميرال وإدوارد ميندي وصل لمراحل الحسم قبل السوبر وبدأ مؤخراً التفاوض مع فرانك كيسيه ضمن خطوات تضمن استقرار الفريق خلال هذا الموسم".