مترجم كولر مدافعا عنه: يتعرض لأكبر حملة نقد وهجوم ظالمة رأيتها في حياتي

أثار خالد الجوادي، مترجم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، الجدل بعدما كتب منشورا مطولا يدافع خلاله عن المدرب، بعد الانتقادات التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة، نظرا للتراجع في نتائج ومستوى الفريق، في ظل أنباء تشير إلى أن بطولة كأس العالم للأندية هي الفرصة الأخيرة أمام المدرب لتصحيح المسار.

وقال الجوادي في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، معلقا على صورة تجمعه بكولر، خلال جلسة التصوير الرسمية قبل السفر للمشاركة في مونديال الأندية: "مع المدرب الكبير وتاريخ كبير، أحد أفضل المدربين في تاريخ الأهلي بالانجازات والأرقام، وأحد أفضل المدربين في القارة بترشيح (كاف) والاتحاد الدولي للإحصاء، مع الإنسان الملهم صاحب القلب الكبير والأخلاق العالية، الذي لا تعرف إلا أن تحبه وتحترمه وتحارب العالم من أجله، مع مارسل كولر الإنسان والمدرب الذي يتعرض لأكبر حملة نقد وهجوم ظالمة رأيتها في حياتي".