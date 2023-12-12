مترجم كولر مدافعا عنه: يتعرض لأكبر حملة نقد وهجوم ظالمة رأيتها في حياتي
أثار خالد الجوادي، مترجم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، الجدل بعدما كتب منشورا مطولا يدافع خلاله عن المدرب، بعد الانتقادات التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة، نظرا للتراجع في نتائج ومستوى الفريق، في ظل أنباء تشير إلى أن بطولة كأس العالم للأندية هي الفرصة الأخيرة أمام المدرب لتصحيح المسار.
وقال الجوادي في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، معلقا على صورة تجمعه بكولر، خلال جلسة التصوير الرسمية قبل السفر للمشاركة في مونديال الأندية: "مع المدرب الكبير وتاريخ كبير، أحد أفضل المدربين في تاريخ الأهلي بالانجازات والأرقام، وأحد أفضل المدربين في القارة بترشيح (كاف) والاتحاد الدولي للإحصاء، مع الإنسان الملهم صاحب القلب الكبير والأخلاق العالية، الذي لا تعرف إلا أن تحبه وتحترمه وتحارب العالم من أجله، مع مارسل كولر الإنسان والمدرب الذي يتعرض لأكبر حملة نقد وهجوم ظالمة رأيتها في حياتي".
وأضاف: "كولر الذي حارب من أجل الأهلي وجماهيره، وضحى بالكثير وأنا أشهد وأعلم بالتفاصيل من أجل حب الأهلي وجماهيره، لكنه جرى تسليمه للإعلام والجماهير الغاضبة بدون دروع ولا حتى فرصة لأن يشرح ويفسر، مارسل كولر الذي يعمل أكثر من 18 ساعة يوميا من أجل الفريق وحبا في النجاح في تفانٍ لعمله لم أره في حياتي، يهاجمونه على أشياء 90% منها ليست ذنبه، لكن لا أحد يريد أن يرى الحقيقة أو أن يحلل ويقيم بموضوعية".
وتابع: "لا يرون أن كل الفرق التي شاركت في دوري السوبر منهكة، وتحقق نتائج سلبية أصدفة تلك؟، كم مباريات وسفر مميت في بداية الموسم الذي في الطبيعي يبدأ كما العالم أجمع بشكل متدرج، قبل التوقف الدولي الأخير 13 مباراة في 58 يوما (8 قاري + 7 محلي)، مع كم سفر لدرجة نلعب ضد صن داونز مرتين في 4 أيام مع 10 ساعات طيران ذهاب ومثلها عودة، في مقابل الموسم الماضي 13 مباراة في 78 يوما (9 محلي + 2 قاري فقط) ألا يرى أحد ذلك؟".
واختتم حديثه: "أنا أحب هذا الرجل لأنه يستحق كل الحب، أنا أدعم هذا الرجل لأنه يستحق كل الدعم، وسنحارب سويا حتى آخر لحظة من أجل مجد نادينا العظيم، عارف إن الجمهور زعلان وده حقه ونص، لكن بدعم جمهور الأهلي العظيم القادم أفضل بإذن الله".
مارسيل كولر تولى تدريب النادي الأهلي في سبتمبر من عام 2022، وحقق معه الفريق جميع البطولات التي شارك فيها باستثناء كأس العالم للأندية.