لاعبتان ضمن أعلى 5 قمصان مبيعًا في برشلونة هذا الموسم

وكان من اللافت تواجد جود بيلينغهام متقدما على إيرلينغ هالاند، وكيليان مبابي.

وجاء بعدهما ماركوس راشفورد، وسون هيونغ مين، ومحمد صلاح، وكيفن دي بروين، وأليخاندرو غارناتشو، وبوكايو ساكا، وفينيسيوس جونيور.

ويملك برشلونة 27 نقطة من 12 مباراة ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني ويتأخر بـ4 نقاط عن المتصدر جيرونا، وبنقطتين عن ريال مدريد الثاني.

وسيلعب برشلونة مع شاختار دونيتسك الأوكراني، غدا الأربعاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ثم مع ديبورتيفو ألافيس ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني.

وحقق برشلونة الفوز في المباريات الثلاث الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.