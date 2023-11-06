لاعبتان ضمن أعلى 5 قمصان مبيعًا في برشلونة هذا الموسم
تواجدت لاعبتان ضمن أعلى 5 قمصان مبيعا في متاجر برشلونة هذا الموسم وفقا لصحيفة "سبورت".
واللاعبتان هما أليكسيا بوتياس وآيتانا بونماتي واحتلتا المركزين الرابع والخامس ضمن أكثر القمصان مبيعا هذا الموسم في برشلونة.
وتصدر روبرت ليفاندوفسكي القائمة متقدما على غافي ثم بيدري.
وبحسب "سبورت" فإن بروز لاعبات برشلونة في القائمة، متجاوزات زملاءهنَّ في الفريق الأول للرجال يظهر أهمية المشروع بين مشجعي برشلونة.
ولم يكن الأداء الجيد للصفقات الشهيرة مثل جواو فيليكس وجواو كانسيلو وإلكاي غوندوغان كافيًا ليتقدم أي منهم في قائمة أكثر القمصان مبيعا.
ووفقًا للصحيفة، فإن أيًا من لاعبي برشلونة لم يتواجد ضمن قائمة القمصان العشرة الأكثر مبيعًا في شهر أكتوبر في أوروبا.
وكان من اللافت تواجد جود بيلينغهام متقدما على إيرلينغ هالاند، وكيليان مبابي.
وجاء بعدهما ماركوس راشفورد، وسون هيونغ مين، ومحمد صلاح، وكيفن دي بروين، وأليخاندرو غارناتشو، وبوكايو ساكا، وفينيسيوس جونيور.
ويملك برشلونة 27 نقطة من 12 مباراة ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني ويتأخر بـ4 نقاط عن المتصدر جيرونا، وبنقطتين عن ريال مدريد الثاني.
وسيلعب برشلونة مع شاختار دونيتسك الأوكراني، غدا الأربعاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ثم مع ديبورتيفو ألافيس ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني.
وحقق برشلونة الفوز في المباريات الثلاث الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.