الموعد والقنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد زامبيا في أمم إفريقيا للمحليين

يتطلع المنتخب المغربي للاعبين المحليين إلى تحقيق فوزه الثاني في البطولة وتدارك خسارته أمام كينيا وذلك عندما يلاقي منتخب زامبيا، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين.

ويشارك المنتخب المغربي مع 3 منتخبات عربية أخرى، هي الجزائر والسودان وموريتانيا في النسخة الثامنة من البطولة التي تقام في 3 بلدان (كينيا ـ أوغندا ـ تنزانيا) حتى الثلاثين من أغسطس الجاري.

وحقق المنتخب المغربي في المباراة الأولى من المجموعة الأولى فوزا على أنغولا (2 ـ0) قبل أن يخسر أمام المستضيف كينيا (1 ـ 0) في الجولة الثانية، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الثالث خلف كينيا وأنغولا.

ويلاقي منتخب أسود الأطلس في الجولة الثالثة نظيره الزامبي يوم الخميس 14 أغسطس الجاري في نيروبي من أجل تحقيق الفوز الثاني.

وتبدأ مباراة المغرب وزامبيا على الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي (الساعة الخامسة مساءً ـ 17.00 بتوقيت مكة المكرمة)، وتنقلها قناة بيين سبورتس 6 (beinsports 6 HD).

وينتظر أن يجري المدرب طارق السكتيوي عدة تغييرات في تشكيلة أسود الأطلس بعد الهزيمة الأخيرة أمام منتخب كينيا، والتي كشفت عن عدة نقاط ضعف في خط الدفاع.

وستكون المواجهة أمام زامبيا شبه حاسمة للمنتخب المغربي للتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة، وهي المواجهة قبل الأخيرة في الدور الأول، حيث سيخوض المغاربة المباراة الأخيرة بالدور الأول أمام الكونغو الديمقراطية.

وتتصدر كينيا المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، بينما تحتل أنغولا المركز الثاني برصيد 4 نقاط من 3 مباريات في حين يأتي المغرب والكونغو في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وزامبيا في المركز الأخير دون رصيد بعد مباراتين.