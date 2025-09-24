سنفوز بنتيجة كبيرة.. أسطورة الزمالك يرعب الأهلي قبل مباراة القمة (فيديو)

توقع أيمن عبد العزيز، نجم الزمالك السابق، أن يفوز الفريق الأبيض على منافسه الأزلي الأهلي، في مباراة القمة التي ستجمع الفريقين، بالجولة التاسعة للدوري المحلي، بنتيجة كبيرة، وهو ما رد عليه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالفريق الأحمر، بسخرية.

وكان الزمالك قد تعادل، أمس، مع الجونة بهدف لمثله، فيما حقق الأهلي فوزا صعبا على حرس الحدودي بنتيجة "3-2"، قبل لقائهما المقبل، الذي سيقام يوم الاثنين في قمة الدوري المصري.

ورفع الزمالك رصيده إلى 17 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري، ليوسع الفارق مع المصري صاحب المركز الثاني إلى نقطتين، ومع الأهلي إلى 5 نقاط كاملة، قبل لقاء القمة المرتقب بين القطبين.

وقال أيمن عبد العزيز في تصريحات تلفزيونية: "بالعودة للسنوات الماضية كان الأهلي أفضل ولكن الزمالك فاز عليه وعلينا تذكر مباراة السوبر الأفريقي، ولكن أيضا مباراة القمة ليس لها مقاييس وتتحكم فيها حالة اللاعبين في يوم اللقاء، وقبل مباراة الانسحاب الكل كان غاضبا لأن الجميع كان يرجح كفة الأهلي وقتها".

وأضاف: "بالوضع الحالي والحالة الفنية لدفاع الأهلي في مقابل هجوم الزمالك الجيد، فإن الفريق الأبيض يكسب بنتيجة كبيرة بـ(سكور) يعني المباراة ممكن تخرج بـ3 أو 4 أهداف للزمالك".

فيما رد سيد عبد الحفيظ عليه قائلا: "أنا عايش منذ 48 سنة وعمري ما شاهدت الزمالك يكسب الأهلي فارق 3 أهداف.. الزمالك تعادلت مع المقاولون وهزمت من وادي وتعادل مع الجونة، في المقابل الأهلي تعادل مع مودرن والمحلة وإنبي؛ لذلك المستوى ليس مقياسا حاليا بين الفريقين، وهو يتحدث بعاطفته خليه يحلم ليس عيبا لأن الأمر قد يتحول حينها لكابوس".