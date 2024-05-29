رئيس الأهلي السعودي: انتظروا مفاجأة كبيرة في الموسم المقبل

وقال العيسى عبر تصريحات تليفزيونية:" لست راضيًا عن مستوى الأهلي هذا الموسم بالصورة الكاملة ولكن في النهاية نحن نخوض منافسات بطولة صعبة".

وأضاف:" الأهلي يسعى للظهور بمستوى أفضل في الموسم المقبل والمنافسة على لقب الدوري السعودي".

وواصل:" خسرنا نقاطًا عديدة في الدوري هذا الموسم بسبب بعض الأخطاء وأيضًا بعض المشاكل التحكيمية ولو تجنبنا هذه الأمر لوصلنا لنفس رصيد صاحب الصدارة".

وتابع:" أعد الجماهير بمفاجأة كبيرة في الموسم المقبل ، ولن أفصح عن تفاصيلها في الوقت الحالي".