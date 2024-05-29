رئيس الأهلي السعودي: انتظروا مفاجأة كبيرة في الموسم المقبل
قدم الدكتور خالد العيسى ، رئيس نادي الأهلي السعودي ، وعدًا لجماهير فريقه في الموسم المقبل.
وأنهى الأهلي منافسات دوري روشن السعودي محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب خلف الهلال البطل والنصر الوصيف.
وقال العيسى عبر تصريحات تليفزيونية:" لست راضيًا عن مستوى الأهلي هذا الموسم بالصورة الكاملة ولكن في النهاية نحن نخوض منافسات بطولة صعبة".
وأضاف:" الأهلي يسعى للظهور بمستوى أفضل في الموسم المقبل والمنافسة على لقب الدوري السعودي".
وواصل:" خسرنا نقاطًا عديدة في الدوري هذا الموسم بسبب بعض الأخطاء وأيضًا بعض المشاكل التحكيمية ولو تجنبنا هذه الأمر لوصلنا لنفس رصيد صاحب الصدارة".
وتابع:" أعد الجماهير بمفاجأة كبيرة في الموسم المقبل ، ولن أفصح عن تفاصيلها في الوقت الحالي".
وأثارت تصريحات رئيس الأهلي جدلًا حول إمكانية إبرام النادي السعودي صفقة عالمية لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.
وارتبط اسم الأهلي السعودي بالتفاوض مع أكثر من لاعب على رأسهم الإنجليزي ماسون غرينوود جناح مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد نهاية إعارته إلى خيتافي الإسباني.
ويضم الأهلي عددًا من النجوم الكبار على رأسهم الجزائري رياض محرز والبرازيلي روبرتو فيرمينو والإيفواري فرانك كيسيه.