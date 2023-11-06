هل يحطم هاري كين الرقم التاريخي لليفاندوفسكي في الدوري الألماني؟
سجل الدولي الإنجليزي هاري كين ثلاثة أهداف في فوز فريقه بايرن ميونخ 4/0 على بروسيا دورتموند يوم السبت الماضي في الجولة العاشرة على ملعب سيغنال ايدونا بارك.
وأبقى الفوز بايرن ميونخ في المركز الثاني برصيد 26 نقطة ويتأخر بنقطتين عن المتصدر باير ليفركوزن.
ولم يخسر بايرن ميونخ وباير ليفركوزن حتى الآن في الدوري الألماني.
وفاز النادي البافاري 8 مرات وتعادل مرتين، في حين فاز باير ليفركوزن 9 مرات وتعادل مرة.
وفيما يلي أبرز المقتطفات من مسابقات الدوري الأوروبية الكبرى هذا الأسبوع.
-ألمانيا
هل سيحطم هاري كين الأرقام القياسية لدوري ألمانيا؟
شكك قليلون في أن دفاعات الدوري الألماني ستروق لهاري كين، لكن لم يتوقع كثيرون طوفان الأهداف التي سجلها قائد منتخب إنجلترا حتى الآن مع بايرن ميونيخ بطل ألمانيا.
وسجل كين ثلاثية من الأهداف للأسبوع الثاني على التوالي يوم السبت الماضي وهي المرة الثالثة له هذا الموسم.
وجاءت الثلاثية الأخيرة في فوز فريقه 4/0 خارج أرضه على غريمه المفترض بروسيا دورتموند.
وحتى الآن أحرز مهاجم توتنهام هوتسبير السابق 15 هدفًا في الدوري الألماني هذا الموسم بعد أول 10 جولات، بفارق هدف واحد فقط عن هدافي الدوري في الموسم الماضي.
ويبدو أن أسلوب المدرب توماس توخيل في بايرن ميونخ يناسب تمامًا هاري كين.
وباستثناء تعرّضه لإصابة سيكون من الصعب رؤية أهدافه تقل في المباريات المقبلة قريبًا.
ولم يسجل أي لاعب 15 هدفًا في أول 10 جولات في الدوري الألماني على الإطلاق.
ويبدو أن الرقم القياسي لعدد الأهداف في البطولة والمسجل باسم روبرت ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ في موسم 2020/2021 والبالغ 41 هدفًا بات معرَّضًا للتهديد بالفعل.
-إسبانيا
جيرونا يواصل التألق في الدوري الإسباني
لا يوجد فريق في بطولات الدوري الكبرى في أوروبا لديه نقاط أكثر من جيرونا (31) في هذه المرحلة من الموسم وهي أرقام مذهلة بالنسبة لفريق تنقل بين الدرجتين الأولى والثانية خلال السنوات السبع الماضية.
وأنهى جيرونا الموسم الماضي في المركز العاشر بفوزه في 13 مباراة بعد عودته إلى الدوري الإسباني، لكنه حقق 10 انتصارات حتى الآن هذا الموسم بعد قلب تأخره وفوزه 4/2 على أوساسونا ليتصدر جدول الترتيب.
وفي الدوري الذي يهيمن عليه دائمًا ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، واصل فريق المدرب ميشيل عمله بهدوء من خلال أداء ممتع وسجل أكبر عدد من الأهداف في الدوري الإسباني حتى الآن.
وبقيادة أرتيم دوفبيك في الهجوم وأليكس غارسيا في خط الوسط سجل 11 لاعبًا مختلفًا أهداف الفريق، وهو إنجاز رائع لفريق رحل عنه هدافه فالنتين كاستيانوس ولاعب الوسط المميز رودريغو ريكيلمي قبل بداية الموسم.
-إيطاليا
تعثر جديد لميلان بالخسارة أمام أودينيزي
استمر تعثر ميلان قبل مواجهته مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا غدًا الثلاثاء لتتواصل مسيرة فريق المدرب ستيفانو بيولي الخالية من الانتصارات بجميع المسابقات وتمتد في أربع مباريات متتالية بخسارة مفاجئة 0/1 على أرضه أمام أودينيزي المتواضع.
ولم يفز ميلان بأي مباراة منذ ما يقرب من شهر، وكان فوزه الأخير أمام جنوة 1/0 في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ومنذ ذلك الحين خسر بطل موسم 2021/2022 أمام يوفنتوس 1/0 وتعادل 2/2 مع نابولي في الدوري بعد خسارته أوروبيا 3/0 أمام باريس سان جيرمان.
ولم يخسر ميلان في 15 من آخر 16 مباراة على أرضه في الدوري أمام أودينيزي لكنه قدم أداءً باهتًا في المواجهة الأخيرة وتعرَّض مدربه بيولي لانتقادات من وسائل إعلام إيطالية بسبب قراراته الخططية.
وخسر ميلان مباراتين متتاليتين على أرضه في الدوري دون تسجيل أهداف للمرة الأولى منذ سبتمبر/ أيلول 2012.
ويحتل ميلان المركز الثالث في الترتيب برصيد 22 نقطة وبفارق ست نقاط عن جاره إنتر ميلان المتصدر.
وفي الدوري الإنجليزي يتصدر البطل مانشستر سيتي جدول الترتيب ويملك 27 نقطة من 11 مباراة لكنه قد يتراجع إلى المركز الثاني حال فوز توتنهام على تشيلسي في وقت لاحق اليوم الإثنين.
ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 24 نقطة وهو نفس رصيد آرسنال الرابع الذي تعرض لخسارة مثيرة للجدل أمام نيوكاسل.