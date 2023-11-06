هل يحطم هاري كين الرقم التاريخي لليفاندوفسكي في الدوري الألماني؟

وفيما يلي أبرز المقتطفات من مسابقات الدوري الأوروبية الكبرى هذا الأسبوع.

-ألمانيا

هل سيحطم هاري كين الأرقام القياسية لدوري ألمانيا؟

شكك قليلون في أن دفاعات الدوري الألماني ستروق لهاري كين، لكن لم يتوقع كثيرون طوفان الأهداف التي سجلها قائد منتخب إنجلترا حتى الآن مع بايرن ميونيخ بطل ألمانيا.

وسجل كين ثلاثية من الأهداف للأسبوع الثاني على التوالي يوم السبت الماضي وهي المرة الثالثة له هذا الموسم.

وجاءت الثلاثية الأخيرة في فوز فريقه 4/0 خارج أرضه على غريمه المفترض بروسيا دورتموند.

وحتى الآن أحرز مهاجم توتنهام هوتسبير السابق 15 هدفًا في الدوري الألماني هذا الموسم بعد أول 10 جولات، بفارق هدف واحد فقط عن هدافي الدوري في الموسم الماضي.

ويبدو أن أسلوب المدرب توماس توخيل في بايرن ميونخ يناسب تمامًا هاري كين.

وباستثناء تعرّضه لإصابة سيكون من الصعب رؤية أهدافه تقل في المباريات المقبلة قريبًا.

ولم يسجل أي لاعب 15 هدفًا في أول 10 جولات في الدوري الألماني على الإطلاق.

ويبدو أن الرقم القياسي لعدد الأهداف في البطولة والمسجل باسم روبرت ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ في موسم 2020/2021 والبالغ 41 هدفًا بات معرَّضًا للتهديد بالفعل.