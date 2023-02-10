الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهامات لمانشستر يونايتد وكريستال بالاس بعد اشتباكات اللاعبين

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهامات لمانشستر يونايتد وكريستال بالاس بعد "اشتباكات جماعية" بين اللاعبين خلال مواجهتهما بالدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الأسبوع.

ووقع الشجار في الدقيقة 67 في مباراة السبت الماضي، التي فاز بها يونايتد 2-1 على ملعبه، ونال كاسيميرو بطاقة حمراء مباشرة بعدما جذب ويل هيوز من عنقه عند اشتباك الفريقين عقب تدخل ضد أنتوني.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: "يزعم أن الناديين أخفقا في ضمان تصرف اللاعبين بطريقة منضبطة و/أو منعهم من السلوك الاستفزازي".

وأضاف: "يزعم أيضا أن مانشستر يونايتد أخفق في تجنيب لاعبيه تصرفات عنيفة".

وأمام الناديين مهلة حتى 13 فبراير شباط للرد على الاتهامات.