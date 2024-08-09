أعلن نادي برشلونة الإسباني، تعاقده رسميًا مع داني أولمو نجم لايبزيغ الألماني ليرتدي قميص النادي الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر نادي برشلونة فيديو، مساء اليوم الجمعة، أعلن من خلاله التعاقد رسميًا مع أولمو بعد إذاعة أهدافه مع النادي الكتالوني وهو في سن الطفولة والشباب.

كما كشف النادي عن رقم قميص اللاعب، إذ أشار برشلونة في الفيديو المنشور، أن داني أولمو سيرتدي القميص رقم 10.

ولم يكشف برشلونة عن القيمة المالية للصفقة، إلا أن عدة صحف إسبانية أكدت أن البارسا اتفق مع لايبزيغ الألماني على قدوم داني أولمو بقيمة 55 مليون يورو بالإضافة إلى 7 ملايين يورو أخرى بعنوان متغيرات.

وتوج أولمو (26 عامًا) مع إسبانيا بلقب كأس أوروبا في يوليو الماضي، بعد مسيرة لافتة في البطولة بتسجيله 3 أهداف وصناعة هدفين.