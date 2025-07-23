خرق خطير.. كارثة تضرب فترة إعداد برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن إلغاء رحلته إلى اليابان المقررة صباح الخميس (11 صباحًا)، وذلك بسبب خرق جسيم من قِبَل الجهة المنظمة لمباراته الودية ضد فيسيل كوبي، في ضربة قاسية تهدد استعدادات برشلونة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وألغى نادي برشلونة رحلته المقررة إلى اليابان غدًا الخميس، بعد أن أخل المُروِّج الرسمي للمباراة الودية ضد فريق فيسيل كوبي بشروط العقد الموقع بين الطرفين.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث باتت مباراتا كوريا الجنوبية ضد نادي سيول (31 يوليو) ودايجو (4 أغسطس) معلقتين، في انتظار ضمانات قانونية ومالية من الجهة المنظمة.

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ووفقًا لما كشفت عنه صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن النادي الكتالوني وجد نفسه مضطرًا لاتخاذ هذا القرار بعد فشل المفاوضات مع المنظمين، الذين لم يلتزموا باتفاقهم.

وأكد برشلونة الموقف عبر بيان رسمي، مشيرًا إلى أن الرحلة إلى كوريا الجنوبية قد تُعاد جدولتها فقط إذا تم توفير "جميع الضمانات اللازمة".

الجهة المنظمة للجولة الآسيوية هي شركة D-Drive الكورية الجنوبية، ومقرها العاصمة سيول، ويرأسها هام سول، والذي سبق له التعامل مع الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم.

ومع ذلك، فإن عدم التزام الشركة بالعقد مع برشلونة يضع علامات استفهام كبيرة حول مصير المباراتين المتبقيتين.

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بيان برشلونة الرسمي: "إخلال جسيم"

نشر النادي بيانًا واضحًا جاء فيه: "يعلن نادي برشلونة تعليق مشاركته في المباراة المقررة يوم الأحد المقبل في اليابان بسبب إخلال جسيم بالعقد من قِبَل الجهة المنظمة. وسينظر النادي في إمكانية إجراء الجزء الكوري من الجولة، شريطة استيفاء الشروط المطلوبة. وفي حال تحقيق ذلك، سنسافر إلى كوريا الجنوبية خلال الأيام المقبلة. نعتذر لجماهيرنا في اليابان عن هذه المفاجأة غير المرغوب فيها."

تداعيات مالية.. وسباق مع الزمن

كان برشلونة يتوقع تحقيق عائد مالي يقارب 15 مليون يورو من الجولة الآسيوية، بعد أن أمضى الصيف الماضي في الولايات المتحدة.

لكن مع إلغاء المباراة في اليابان وتعليق الرحلات إلى كوريا، يخسر النادي جزءًا كبيرًا من هذه الإيرادات، مما يضعه أمام تحدٍّ جديد في سد الفجوة المالية.

أما من الناحية الرياضية، فإن الإلغاء يُربك خطط المدير الفني هانزي فليك، الذي كان يعتمد على هذه المباريات لاختبار تشكيلته قبل مواجهة نادي كومو في كأس خوان غامبر يوم 10 أغسطس.

وسيضطر النادي الآن للبحث عن بدائل سريعة، سواء في أوروبا أو حتى في المغرب، الذي كان أحد الخيارات المطروحة سابقًا قبل استبعاده بسبب ازدحام المواعيد.

هل تنقذ كوريا الجنوبية ما تبقى من الجولة؟

كل الأنظار الآن تتجه إلى شركة D-Drive، والتي إن فشلت في توفير الضمانات المطلوبة، قد تُجبر برشلونة على إلغاء الجولة بالكامل والاكتفاء بمباريات محلية.

ومع وجود نجوم مثل ليفاندوفسكي ويامال في التشكيلة، فإن أي مباراة ودية ستكون ذات قيمة تسويقية عالية، مما قد يفتح الباب أمام عروض جديدة من مُروِّجين آخرين في سابقة تُظهر حجم الأزمة التي يواجهها النادي الكتالوني.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها برشلونة لمشكلات مع الجهات المنظمة، لكنها المرة الأولى التي تؤدي إلى إلغاء رحلة بالكامل، مما يجعل الأزمة الحالية كارثة حقيقية في فترة الإعداد.