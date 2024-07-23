ردّ المعلق المصري محمود أبو الركب، المذيع بقنوات "أون تايم سبورتس" على اتهامات وجهت له، بالتورط في لفظ خارج بحق محمد الشيبي مدافع نادي بيراميدز، خلال مباراة الفريق السماوي أمام الأهلي أمس الاثنين في الدوري المصري.

وتداول مغردون مقطع فيديو للمعلق المصري، وهو يقول "حمرا يا شيبي" بعد تلقي مدافع بيراميدز بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل عنيف على حسن الشحات.

وعندما كان يراجع الحكم اللعبة، ألغى الإنذار، ورفع الكارت الأحمر بشكل مباشر في وجه الشيبي، ليقول المعلق المصري "حمرا يا شيبي"، ما جعله عرضة لانتقادات لاذعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأعاد أبو الركب تغريدة لأحد المغردين يتهمه فيها بالتحيز للأهلي وقال: "بص يا حمزة يفترض حسن النية أنا بوصف البطاقة ودي كلمة دارجة وعادية جدًّا أنت علقت عليها لبيراميدز، لكن مجبتش سيرتها للأهلي ,, أنت تتناول الموضوع من وجهة نظر ميولك وغرضك مش النقد خالص.. تحياتي".

سجل وسام أبو علي هدفًا ليقود الأهلي للفوز 1-صفر على مضيفه بيراميدز ليستمر حامل اللقب في مطاردة متصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم أمس الاثنين.

ورفع الأهلي رصيده إلى 66 نقطة من 26 مباراة في المركز الثاني متأخرًا بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب الصدارة الذي خاض 29 مباراة.

وأنهى الفريقان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد محمد الشيبي مدافع بيراميدز في الدقيقة الـ80، قبل أن يلحق به خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي قبل دقيقتين من النهاية.

وحقق فريق المدرب مارسيل كولر انتصاره رقم 15 تواليًا في الدوري هذا الموسم، وكرر انتصاره على بيراميدز بعدما تفوق عليه بنتيجة 3-2 قبل عشرة أيام في مباراة مؤجلة من الدور الأول.