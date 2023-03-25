هل سيغيب هالاند عن مباراة مانشستر سيتي وليفربول للإصابة؟

كشف والد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند موقفه من المشاركة في مباراة مانشستر سيتي مع ليفربول في بداية أبريل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستمتع هالاند بموسم أول رائع في الدوري الإنجليزي الممتاز وسجل 28 هدفًا في 26 مباراة.

لكن، كان هناك قلق على المهاجم بعد أن عانى من آلام في الفخذ أمام بيرنلي، وسيغيب عن مباراتي منتخب بلاده أمام إسبانيا وجورجيا.