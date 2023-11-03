كلوب: لويس دياز صاحب قرار المشاركة في مباراة ليفربول ولوتون تاون
قال المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول إن لاعبه الكولومبي لويس دياز سيكون صاحب قرار المشاركة أو الغياب عن مواجهة لوتون تاون في الدوري الإنجليزي، يوم الأحد، بعد اختطاف والديه.
وكان مسلحون اختطفوا والدة دياز، سيلينيس مارولاندا، ووالده لويس مانويل دياز، في مقاطعة لاجواخيرا، يوم السبت الماضي.
وأُطلق سراح والدته في غضون ساعات بعد ذلك، وقال الخاطفون، أمس الخميس، إنهم سيطلقون سراح والده أيضًا.
وقال كلوب في مؤتمر صحفي: "إذا شعر أنه على ما يرام فإنه سينضم للتشكيلة، وسيلعب معنا. كما ترون فهو لم ينم كثيرًا".
وأضاف: "الأخبار التي تصل من كولومبيا تمنحنا قليلاً من الأمل، ولا يمكنني الحديث عما سنفعله، الأمر بيده، وهو من سيقرر المشاركة في المباراة أم لا".
وتحدث كلوب عن لاعب الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا الذي لا يتدرب بشكل كامل مع الفريق الأول بسبب انتكاسة عقب تعرضه لإصابة في الفخذ غاب بسببها عن الملاعب منذ أبريل/ نيسان الماضي.
وقال كلوب: "تعافي تياغو مستمر، ولا يمكننا الضغط عليه، ونتوقع عودته للملاعب في بداية العام الجديد".
وأشار كلوب إلى أنه لا يمكنه توقع موعد محدد لعودة ستيفان بايتيتش من الإصابة أيضًا.
ويحتل ليفربول المركز الرابع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين برصيد 23 نقطة متخلفًا بثلاث نقاط عن توتنهام هوتسبير المتصدر، كما يتخلف بنقطة واحدة عن آرسنال ومانشستر سيتي.
ويحتل لوتون تاون المركز الـ 18 بخمس نقاط.
ورغم الفارق أكد كلوب أنه لن يستهين بفريق لوتون الصاعد حديثًا والذي حصل على نقطة واحدة في 4 مباريات خاضها على أرضه هذا الموسم.