كلوب: لويس دياز صاحب قرار المشاركة في مباراة ليفربول ولوتون تاون

قال المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول إن لاعبه الكولومبي لويس دياز سيكون صاحب قرار المشاركة أو الغياب عن مواجهة لوتون تاون في الدوري الإنجليزي، يوم الأحد، بعد اختطاف والديه.

وكان مسلحون اختطفوا والدة دياز، سيلينيس مارولاندا، ووالده لويس مانويل دياز، في مقاطعة لاجواخيرا، يوم السبت الماضي.

وأُطلق سراح والدته في غضون ساعات بعد ذلك، وقال الخاطفون، أمس الخميس، إنهم سيطلقون سراح والده أيضًا.