تنطلق دورة الألعاب الأولمبية في باريس خلال أيام، وتستعد الدول العربية لمشاركة تاريخية ربما تكون الأكبر في تاريخها على مستوى الأفراد.

ضخامة البعثات العربية لن يكون السبب الوحيد في كون تلك المشاركة تاريخية، فهناك آمال عريضة على الكثير من نجوم تلك البعثات من أجل حصد ميداليات في دورة "باريس 2024".

نستعرض معكم بعض أبرز الأسماء التي من المنتظر أن تقف على منصات التتويج، وترفع أعلام بلدانها العربية عاليًا.

سفيان البقالي حامل شعلة المغرب

في تاريخ المغرب تم تحقيق 24 ميدالية أولمبية، منها 20 فقط عن طريق ألعاب القوى وأربعة عن طريق الملاكمة.

لهذا هناك آمال كبيرة تم عقدها على الملاكم سفيان البقالي، صاحب ذهبية سباق الـ3000 متر موانع في طوكيو قبل أربعة أعوام.

ميدالية مغربية أخرى في الملاكمة

تعقد الجماهير المغربية آمالًا كبيرة على بطلة العالم خديجة المرضي، التي حققت ذهبية بطولة العالم الأخيرة من أجل حصد ميدالية في أولمبياد باريس 2024.

تايكوندو تونس يعد بميدالية

يعد محمد خليل الجندوبي، نجم التايكوندو، حامل آمال البعثة التونسية في الحصول على ميدالية، بعد أن أصيب السباح أيوب الحفناوي، وتأكد غيابه عن البطولة.

الحفناوي كان يحمل ذهبية سباق 400 متر حرة في طوكيو، وكان هناك الكثير من الآمال المعقودة عليه، لكن تلك الآمال تحولت الآن إلى الجندوبي بطل الجائزة الكبرى في تيوان وصاحب فضية طوكيو 2020.

الأثقال القطرية في الصورة

هناك ميدالية عربية أخرى منتظرة في تلك الدورة عن طريق الرباع القطري إبراهيم حسونة، صاحب أول ميدالية في تاريخ قطر على الإطلاق في طوكيو 2020.

ميدالية جديدة لمعتز برشم

في أولمبياد طوكيو كان برشم ثاني من يحصد الذهب لقطر، ووقتها كانت لقطته الخالدة مع الإيطالي جيانماركو تامبيري هي حديث الجميع، بعد أن تعادلا في النتيجة، وقررا تقاسم الميدالية بدلًا من لعب محاولة حاسمة جديدة.

عمر عسر والمشاركة الرابعة

نجم تنس الطاولة المصري هو من الأسماء التي تحمل الجماهير المصرية الكثير من الآمال والتوقعات لها.

عسر بطل الألعاب الأفريقية في أكرا سواء على المستوى الفردي أو الزوجي، يلعب الأولمبياد الرابع له، بعد الخروج من الجولتين الأولى والثانية في 2014 و2018 قبل أن يحقق المركز الخامس في 2020.

عبد الرحمن عرابي وإنجازات منتظرة منذ أثينا 2004

كانت دورة أثينا هي الأنجح للملاكمة المصرية بعد تحقيق ثلاث ميداليات لصالح محمد علي ومحمد السيد وأحمد إسماعيل بواقع برونزيتين وفضية.

وتعود آمال الحصول على ميداليات في الملاكمة من جديد بمشاركة عبد الرحمن عرابي صاحب المركز التاسع في 2020.

منتخب اليد المصري

هناك آمال عريضة تم وضعها على هذا الفريق، الذي حصد المركز الرابع في الدورة الأخيرة في طوكيو، وكان على بعد انتصار وحيد من النهائي، أو من الحصول على ميدالية.