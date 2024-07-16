رائعة لامين يامال.. اختيار الهدف الأجمل في يورو 2024 رسميًا (فيديو)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اختيار هدف لامين يامال، نجم منتخب إسبانيا، الذي سجله في شباك فرنسا الأفضل في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، التي توج بلقبها "الماتادور" على حساب إنجلترا.

وتوج منتخب إسبانيا بلقب كأس أمم أوروبا بعدما تغلب على إنجلترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الأحد، على الملعب الأولمبي في برلين، في نهائي بطولة "يورو 2024".

ونشر "يويفا" عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" فيديو للهدف، ليؤكد أن رائعة لامين يامال هو الهدف الأفضل في البطولة.

وتم اختيار أفضل 10 أهداف في كأس الأمم الأوروبية من قبل المراقبين الفنيين للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث حصل لامين يامال على شرف هدف البطولة.

واحتل يامال المركز الأول بفضل هدفه المذهل الذي أحرزه لإسبانيا في فوزها 2-1 على فرنسا في نصف النهائي، وهو الهدف الذي جعله أصغر هداف في تاريخ كأس الأمم الأوروبية بعمر 16 عامًا و362 يومًا فقط.

وجاء جود بيلينغهام، نجم إنجلترا، في المركز الثاني بفضل هدفه في الوقت بدل الضائع لصالح منتخب بلاده ضد سلوفاكيا في دور 16، فيما يحتل شيردان شاكيري المركز الثالث بفضل هدفه الأول مع سويسرا ضد اسكتلندا في الجولة الثانية.

وجاء ترتيب أفضل 10 أهداف في "يورو 2024"، كالتالي:

1. لامين يامال، إسبانيا 2-1 فرنسا، "الدور نصف النهائي".

2. جود بيلينغهام، إنجلترا 2-1 سلوفاكيا، "دور الـ16".

3. شيردان شاكيري، اسكتلندا 1-1 سويسرا، "الجولة الثانية".

4. نيكولاي ستانسيو، رومانيا 3-0 أوكرانيا، "الجولة الأولى".

5. أردا غولر، تركيا 3-1 جورجيا، "الجولة الأولى".

6. ميرت مولدور، تركيا 3-1 جورجيا "الجولة الأولى".

7. فابيان رويز، إسبانيا 3-0 كرواتيا "الجولة الأولى".

8. أولي واتكينز، هولندا 1-2 إنجلترا "الدور نصف النهائي".

9. ماتيا زاكاجني، كرواتيا 1-1 إيطاليا "الجولة الثالثة".

10. تشافي سيمونز، هولندا 1-2 إنجلترا "الدور نصف النهائي".