تحركت اللجنة الأولمبية المصرية في أول رد فعل رسمي بعد إلقاء القبض على المصارع محمد السيد "كيشو"، فجر اليوم الجمعة، على خلفية اتهامه بالتحرش الجنسي.

وأعلنت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن المصارع المصري كان في حالة سكر بعد خروجه من أحد المقاهي الشهيرة في العاصمة باريس وقام بالتحرش بسيدة تقدمت ببلاغ ضده؛ ما أدى لإلقاء القبض عليه واحتجازه في أحد نقاط الشرطة.

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وأصدرت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة ياسر إدريس بيانًا رسميًا أعلنت خلالها إحالة "كيشو" إلى لجنة الهيئات والأندية والقيم برئاسة اللواء شريف القماطي للتحقيق في الواقعة.

وتم تكليف الدكتور علاء جبر رئيس البعثة المصرية والمهندس عبد العزيز غنيم للتحقيق في غياب اللاعب.

وأكد رئيس اتحاد المصارعة عبير البيان أن اللاعب غادر البعثة بإذن من رئيس البعثة لمشاهدة المباراة النهائية لمنافسات اللعبة في وزنه، ولم يعد لمقر البعثة وأغلق تليفونه.

وطالب إدريس لجنة الهيئات والأندية والقيم بالتطبيق الصارم للوائح في حق اللاعب وأي مسؤول آخر في وفد المصارعة تثبت مسئوليته عن تلك التصرفات.

وأتم البيان:"في حالة ثبوت مخالفة اللاعب فإن العقوبة قد تصل إلى الشطب النهائي واستبعاده من ممارسة اللعبة محلياً ودولياً".

وخاض كيشو منافسات المصارعة الرومانية وخسر على يد الأذربيجاني حسرات جعفروف من دور الستة عشر.

وحصل كيشو على الميدالية البرونزية في منافسات أولمبياد طوكيو 2021.

وقال مصدر موثوق، لـ"إرم نيوز"، إن الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة المصري متواجد حاليًّا في فرنسا، ويعقد جلسة مع ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية لمناقشة الأزمة.

وأوضح أن هناك اتصالات مع السلطات الفرنسية للتوصل إلى حل لهذه الأزمة، كما أن وزير الرياضة سيحضر بنفسه التحقيقات مع اللاعب أمام القضاء الفرنسي.