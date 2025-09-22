هل يملك كانسيلو حجة قانونية لفسخ عقده مع الهلال؟ (فيديو)

أثير جدل كبير بشأن البرتغالي جواو كانسيلو، نجم الهلال السعودي، والذي تم رفع اسمه من قائمة الفريق بسبب إصاباته الأخيرة، حيث تم قيد البرازيلي ماركوس ليوناردو بدلا منه لحل الأزمة الهجومية بالفريق.

وتواجد ليوناردو، مهاجم فريق الهلال، برفقة بعثة "الزعيم" المتوجهة إلى "الأحساء" لمواجهة العدالة ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الملك.

وجاءت هذه الخطوة بعد استبعاد البرتغالي كانسيلو، بسبب إصابته في العضلة الخلفية، وغيابه المتوقع خلال الفترة المقبلة لفترة قد تصل إلى 8 أسابيع.

وغاب البرازيلي ليوناردو عن انطلاقة الهلال في منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب أول ثلاث جولات في دوري روشن السعودي.

وسيفتقد الهلال خدمات النجم البرتغالي في 9 مباريات مقبلة بخلاف المباراة الماضية أمام الأهلي التي تغيب عنها، وستكون أمام كل من العدالة في كأس الملك، والأخدود والاتفاق والاتحاد والشباب والنجمة في الدوري، وناساف والسد والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتساءل البعض عن إمكانية قيام كانسيلو بفسخ عقده مع الفريق على غرار ما فعله البرازيلي رينان لودي، الذي لم يتم قيده أيضا بالقائمة وقرر الرحيل إلى بلاده وتقديم شكوى ضد إدارة الهلال.

وقال المستشار القانوني أحمد الشيخي، في تصريحات تلفزيونية: "عدم تسجيل اللاعب تنظر إليه الفيفا والمحكمة الرياضية بطريقة صارمة جدا، وهذا دائما يذهب لصالح اللاعبين أكثر من الأندية".

وأضاف: "لكن إذا صحت الأخبار أن الهلال يملك تقريرا طبيا بحالة كانسيلو الطبية ومن أيضا جهة محايدة مثل طبيب منتخب البرتغال.. فمن الصعب أن يُحكم على ارتكاب الهلال لمخالفة كبيرة تؤدي لفسخ اللاعب عقده لسبب مشروع، فأنا أراها صعبة نوعا ما، ومثل هذه الأمور منطقة رمادية والإجابة الجقيقة تكون بعد الاطلاع على تفاصيل القضية: مدة العودة المتوقعة، والتأهيل، وهل حدث تواصل مع اللاعب أم لا، ولكن لا أتوقع أن يُعاني الهلال قانونيا في هذا الجانب".

وعلى مدار مسيرته مع الهلال، غاب كانسيلو عن 12 مباراة، بسبب إصابات عضلية متكررة، أبرزها تمزق في الفخذ أبعده 46 يوما.