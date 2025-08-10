الناتو: القمة الأمريكية الروسية قد تفتح الباب لمفاوضات بشأن الأراضي

لماذا لم يحتفل كريستيانو رونالدو بهدفه الرائع ضد ألميريا؟
رونالدو وساديو مانيالمصدر: حساب نادي النصر على إكس
إرم نيوز
10 أغسطس 2025، 5:52 م

هزّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو شباك ألميريا الإسباني بهدف رائع خلال المباراة الودية التي تجمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، ضمن استعدادات النصر السعودي للموسم الكروي الجديد 2025-2026.

يأتي هذا اللقاء في إطار الاستعدادات المكثفة للنصر، الذي يقوده المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، حيث خاض الفريق معسكرات تدريبية في كل من النمسا والبرتغال، ضمن خطة تحضيرية طموحة قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

لماذا لم يحتفل رونالدو؟

وجاء الهدف في الدقيقة 17، بعد تمريرة سحرية من زميله السنغالي ساديو ماني، قابلها "رونالدو" بتسديدة دقيقة وجميلة، لكن المفاجأة كانت في غياب الاحتفال المعتاد من رونالدو، الذي اشتهر بصياحه الشهير "Siiii!" بعد تسجيله للأهداف.

بدلاً من ذلك، قام ماني باحتضان رونالدو بحماس، بينما اكتفى البرتغالي بالابتسام وتبادل الاحتفال البسيط مع صانع الهدف.

 

 

