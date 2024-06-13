مفاجأة.. كهربا يفلت من عقوبة الشطب بسبب الزمالك
كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق، كواليس مثيرة حول عقوبة صادرة بحق اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الأهلي المصري.
وتعرَّض كهربا للإيقاف لمدة 12 مباراة من جانب لجنة الانضباط بالاتحاد المصري بسبب مشاركته في هتافات مسيئة لفريقه الأسبق الزمالك عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الـ21 من يناير 2023 بالدوري.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي ،اليوم الخميس، إن لجنة الانضباط كادت تصدر أغرب عقوبة في تاريخ كرة القدم ضد كهربا في هذه الواقعة.
وأشار إلى أن لجنة الانضباط اتخذت في البداية عقوبة ضد كهربا بالشطب من سجلات اللعبة موضحًا أن الاتحاد المصري أكد لمسؤولي لجنة الانضباط أنه لا يوجد عقوبة شطب في اللوائح الخاصة بعقوبات اللاعبين.
وأكد شوبير أن العقوبة تم الاستئناف عليها بعد ذلك وتم تخفيضها من جانب لجنة التظلمات برئاسة الراحل المستشار عادل الشوربجي إلى 6 مباريات.
وكان المستشار عزت خميس رئيسًا للجنة الانضباط بالاتحاد المصري وقتذاك، قبل رحيله عن منصبه بقرار من مجلس إدارة الاتحاد مؤخرًا وتعيين المستشار محمد شيرين فهمي.