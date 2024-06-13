مفاجأة.. كهربا يفلت من عقوبة الشطب بسبب الزمالك

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي ،اليوم الخميس، إن لجنة الانضباط كادت تصدر أغرب عقوبة في تاريخ كرة القدم ضد كهربا في هذه الواقعة.

وأشار إلى أن لجنة الانضباط اتخذت في البداية عقوبة ضد كهربا بالشطب من سجلات اللعبة موضحًا أن الاتحاد المصري أكد لمسؤولي لجنة الانضباط أنه لا يوجد عقوبة شطب في اللوائح الخاصة بعقوبات اللاعبين.