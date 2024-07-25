أبدى مسؤولو نادي لايبزيغ الألماني رفضهم للعرض المبدئي الذي قدمه نظراؤهم في برشلونة من أجل التعاقد مع داني أولمو خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط أولمو بعقد مع ناديه الحالي حتى عام 2027، وكان هناك شرط جزائي يسمح له بالرحيل مقابل 60 مليون يورو، حتى 20 يوليو الحالي، ولكن الآن يحق للنادي الألماني التفاوض بشأن السعر الذي يرغب به في بيع اللاعب.

ويعد أولمو أبرز أهداف "البلوغرانا" في الميركاتو الحالي بجانب نيكو ويليامز، نجم أتلتيك بيلباو.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن العرض المبدئي الذي قدمه مسؤولو برشلونة لم يرض النادي الألماني.

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وأضاف التقرير: "قدم برشلونة 40 مليون يورو ثابتة، بالإضافة إلى 20 مليون يورو أخرى في المكافآت المتغيرة اعتمادًا على فوز الفريق الكتالوني بالألقاب، وستكون مدفوعات الـ 40 مليون يورو الثابتة على أقساط، وهو ما يبعد عن لـ60 مليون يورو نقدًا التي طلبها لايبزيغ".

وأشارت الصحيفة، إلى أن ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، سيواصل العمل على الصفقة لإتمامها هذا الصيف.

في المقابل، أوضح التقرير أن برشلونة عرض على وكلاء اللاعب عقدا لمدة 6 سنوات لينضم بموجبه للفريق الكتالوني، مع تقاضي أجر أقل في الموسمين الأولين لتسهيل تسجيله ثم زيادة راتبه بدءًا من الموسم الثالث، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بعد بين الطرفين

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وأبرزت الصحيفة، أنه "إلى جانب عرض برشلونة، يمتلك أولمو عرضًا من بايرن ميونخ وآخر من مانشستر سيتي، ويعد عرض النادي الكتالوني خياره المفضل".

وقدم داني أولمو، وهو أحد أبناء أكاديمية برشلونة، أداءً رائعا مع منتخب إسبانيا في بطولة "يورو 2024"، حيث خاض 6 مباريات سجل خلالها 3 أهداف، وصنع تمريرتين حاسمتين، ليساهم بـ6 أهداف من أصل 15 سجلها "لاروخا" في طريقه نحو اللقب.