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رياضة
خاص

معاناة وشيء يحدث لأول مرة.. ماذا قال أسطورة الزمالك عن جون إدوارد؟

معاناة وشيء يحدث لأول مرة.. ماذا قال أسطورة الزمالك عن جون إدوارد؟
جون إدوارد ويانيك فيريرا مدرب الزمالكالمصدر: حساب الزمالك على فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز
02 أغسطس 2025، 2:58 م

دعم بشير التابعي، أسطورة نادي الزمالك السابق، جون إدوارد، المدير الرياضي للفريق الأبيض، بعد إبرامه العديد من الصفقات المميزة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ومنذ تولي جون إدوارد مسؤولية الإدارة الرياضية بالنادي الأبيض وهو يتعرّض لهجوم قوي من بعض أساطير النادي الأبيض السابقين، بسبب عملية الإحلال والتجديد التي قام بها بشكل واسع في الجهازين الفني والإداري للنادي.

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وأبرمت الإدارة تعاقداً مع 8 صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار خطة الإدارة لتجديد دماء الفريق والمنافسة بقوة على كافة البطولات المحلية والقارية في الموسم الجديد.

وضمت قائمة الصفقات كلاً من: الحارس المهدي سليمان في صفقة انتقال حر لتدعيم مركز حراسة المرمى، والمدافع محمد إسماعيل قادماً من نادي زد لمدة 5 مواسم، بجانب أحمد ربيع من البنك الأهلي، وأحمد شريف، وعمرو ناصر من فاركو، الذين وقعوا جميعاً على عقود لمدة 5 سنوات.

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كما عزز الزمالك صفوفه بالتعاقد مع المهاجم الأنغولي شيكو بانزا، أحد أبرز الأسماء في خط الهجوم، بالإضافة إلى المغربي عبد الحميد معالي، لتكتمل منظومة التعاقدات بالدمج بين الخبرة والمهارة والسرعة.

وقال بشير التابعي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "الفريق يسير بخطى ثابتة تحت قيادة جون إدوارد، وهذا الأمر يحدث لأول مرة منذ سنوات ولمسته بنفسي داخل نادي الزمالك".

وطالب التابعي، جون إدوارد بضرورة التحرك سريعا لدعم الجانب الأيمن في الفريق الأبيض، مضيفا: "الزمالك سيعاني في الموسم المقبل في بعض المراكز أبرزها الظهير الأيمن الذي لا يوجد به سوى عمر جابر، كما أن مركز الجناح الأيمن يحتاج لتدعيم قوي، وعلى إدارة الفريق العمل على سد هذه الثغرات بأقصى سرعة استعدادا للموسوم الجديد".

 

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واختتم التابعي: "على الجماهير أن تمنح جون إدوارد الفرصة كاملة وبعدها يتم تقييم تجربته والحكم عليه".

ويقص فريق الزمالك تحت قيادة مدربه البلجيكي فيريرا شريط الموسم الجديد بمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا.

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