ترتيب الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان يكتسح أوكسير ويبتعد في الصدارة

وسجل ريناتو سانشيز الهدف الرابع لباريس سان جيرمان بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 81، قبل أن يسجل هوغو إيكيتيكي خامس الأهداف في الدقيقة 84 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أيضا

وحقق باريس سان جيرمان الفوز الـ13 وتعادل مرتين ولم يخسر ليرفع رصيده إلى 41 نقطة، متقدما ب5 نقاط عن لانس الثاني، في حين جمدت الخسارة رصيد أوكسير عند 13 نقطة من 14 مباراة.

وستتوقف منافسات الدوري الفرنسي بسبب خوض كأس العالم في نوفمبر وديسمبر، على أن يستأنف باريس سان جيرمان مشواره في الدوري الفرنسي بمواجهة ستراسبورغ يوم 28 ديسمبر.