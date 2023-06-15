مبابي: ماكرون ليس له أي تأثير على قراري

قال النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان إن رئيس بلاده إيمانويل ماكرون ليس له تأثير على مستقبله وسط شكوك حول بقاء اللاعب الموسم المقبل.

وسئل مبابي إن كان سيغادر باريس سان جيرمان هذا الصيف وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب": "لقد أجبت بالفعل عن هذا السؤال، هدفي الاستمرار في النادي والبقاء مع باريس سان جيرمان، أنا جاهز للعودة".

وبشأن خطابه إلى باريس سان جيرمان بأنه لن يفعل بند تجديد العقد بين الطرفين قال: "لم يتم إرسال الخطاب خلال التجمع الحالي لمنتخب فرنسا، بل تم إرساله من قبل".