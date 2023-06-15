مبابي: ماكرون ليس له أي تأثير على قراري
قال النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان إن رئيس بلاده إيمانويل ماكرون ليس له تأثير على مستقبله وسط شكوك حول بقاء اللاعب الموسم المقبل.
وسئل مبابي إن كان سيغادر باريس سان جيرمان هذا الصيف وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب": "لقد أجبت بالفعل عن هذا السؤال، هدفي الاستمرار في النادي والبقاء مع باريس سان جيرمان، أنا جاهز للعودة".
وبشأن خطابه إلى باريس سان جيرمان بأنه لن يفعل بند تجديد العقد بين الطرفين قال: "لم يتم إرسال الخطاب خلال التجمع الحالي لمنتخب فرنسا، بل تم إرساله من قبل".
وعن تأثير خطابه لباريس سان جيرمان على تجمع لاعبي المنتخب الفرنسي قال هداف الدوري الفرنسي الموسم المنقضي: "لا أعتقد أنه سيؤثر، لأنني لا أعتقد أن الرسالة ستقتل أي شخص أو تسيء إلى أي شخص، لا يمكنني التحكم في ردود الفعل ولا أهتم".
وبشأن مشاركته في أولمبياد 2024 في فرنسا قال مبابي: "لطالما قلت إنه حلم بالنسبة لي، لكنني قلت أيضًا إنني لن أفرض مشاركتي، إذا سنحت لي الفرصة سأفعل".
وبسؤاله عن تأثير إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا على قراره قال مبابي: "حاليا ماكرون ليس له أي تأثير على قراري في 2023، إنه يريد بقائي في باريس، وأنا باق مع الفريق، لذا فنحن في مسار واحد".
وتصدر مبابي هدافي الدوري الفرنسي في المواسم الخمسة الماضية.
وتابع مبابي: "لقد اعتدت على ذلك منذ أن كنت صغيرا جدا، أفكر في مباراة الغد (فرنسا أمام جبل طارق في التصفيات المؤهلة ليورو 2024) هذا هو قلقي الوحيد".
وأوضح أن ما يحدث خارج الملعب هو أمر ثانوي، لقد تمكنت دائما من القيام بالأمرين، أريد أن أظهر غدا أنني لاعب رائع".
وكانت صحيفة "ليكيب" قد ذكرت يوم الإثنين الماضي أن مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان أنه لن يفعل بند تجديد العقد بين الطرفين ما يعني نهاية العقد في يونيو 2024.
وقد يبحث باريس سان جيرمان بيع مبابي هذا الصيف للحصول على عائد مادي وتجنب رحيله دون أي عائد صيف 2024.
وكان مبابي قريبا من الانضمام لريال مدريد صيف العام الماضي في صفقة انتقال حر قبل أن تنجح إدارة باريس سان جيرمان في تجديد عقد اللاعب حتى 2024 في مفاجأة مدوية.