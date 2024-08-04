كشفت تقارير إعلامية حقيقة رحيل البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، بعد المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ونجح منتخب مصر الأولمبي، بقيادة ميكالي، في بلوغ نصف نهائي دورة باريس 2024، بالتفوق على باراغواي (5-4) بركلات الترجيح بعد التعادل (1-1) في الوقت الأصلي والإضافي.

ووفقا لما ذكرته قناة "صدى البلد"، في تقرير لها فإن "مصدراً باتحاد الكرة المصري أكد أن روجير ميكالي سيقود المنتخب الأولمبي القادم في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وسيكون حينها منتخب 2005 هو الذي يتم إعداده حاليا لأولمبياد أمريكا، وبعد العودة من الأولمبياد سيتم الاتفاق مع ميكالي أن يتولى المنتخب الأولمبي المقبل".

وأضاف: "ميكالي أضاف الكثير على مستوى العقلية للاعبين، وكانت عينه دائما على الميدالية الذهبية، وواجه صعوبات كثيرة في طريقه على مستوى الإعداد".

ونجح الفراعنة في التأهل إلى نصف النهائي للمرة الثالثة بعد دورتي 1928، و1964 وللمرة الأولى منذ 60 عاما.

واجتاز ميكالي الأزمات التي سبقت الأولمبياد، خصوصا مشكلة اختيار اللاعبين فوق السن، ورفض بعض الأندية السماح للاعبيها بالانضمام للمنتخب وضعف الإعداد.

ويأمل المدرب البرازيلي في تحقيق أول ميدالية أولمبية لكرة القدم المصرية.

وقاد ميكالي الفراعنة لإنجاز تاريخي أن أصبح أول من يقود منتخب مصر لعبور دور المجموعات في الأولمبياد من دون هزيمة.

وقاد ميكالي، سابقا منتخب البرازيل تحت 20 عامًا، نحو حصد الميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأمريكية عام 2015، التي استضافتها مدينة تورنتو الكندية.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى أولمبياد باريس بعد حصوله على المركز الثاني في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما، التي أقيمت بالمغرب في نوفمبر العام الماضي.