من اللاعب الذي أغضب جيسوس خلال مباراة النصر والخلود؟ (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا من مباراة النصر ضد الخلود، التي جمعت الفريقين، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، تظهر غضبا كبيرا من البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق، على أحد اللاعبين.

وسجل ساديو ماني وإينيغو مارتينيز هدفا لكل منهما ليقودا النصر إلى الفوز 2-صفر على ضيفه الخلود، في ختام الجولة الثانية من الدوري السعودي.

ورفع النصر رصيده إلى ست نقاط ليعتلي صدارة الترتيب بفارق الأهداف، فيما بقى الخلود في المركز 17 من دون نقاط.

وأظهرت اللقطة التي نشرها برنامج "دورينا غير" غضبا كبيرا من جيسوس على لاعبه نواف بوشل في الدقيقة 39 ليقوم باستبداله، حيث بدا أنه طلب منه أمرا تكتيكيا، ولكن اللاعب فشل في تنفيذه.

وقال أحمد عطيف، نجم الكرة السعودية، في تعليقه على اللقطة: "يعجبني جيسوس في تعامله مع اللاعبين كلهم سواسية وتعامله معهم كأداة لتنفيذ طلباته وتقييم داخل الملعب، وإذا أخفق بالتأكيد عليه استبداله".