وفاة صادمة للاعب مغربي غرقا في إسبانيا

توفي المغربي جواد العلام، اللاعب الناشئ في فريق "مورسيا" لكرة القدم وأحد أعضاء فريق نادي مورسيا للشباب، إثر غرقه بعد قفزه من صخرة "إل بيتشيريشي" في منطقة سان خوان دي لوس تيريروس التابعة لبلدية بولبي في ألميريا.

ووقع الحادث قبل ساعات فقط من موعد مشاركة اللاعب الشاب صاحب الأصول المغربية في بطولة محلية كان من المقرر إقامتها في البلدية ذاتها، التي أُلغيت لاحقًا بسبب الحادث المأساوي.

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وكان جواد يقضي وقتًا ترفيهيًا برفقة زملائه من فريق مورسيا للشباب بين شاطئي مار سيرينا ومار رابيوسا، عندما قفز في الماء من الصخرة التي تشهد إقبالًا كبيرًا من الشبان لممارسة هذه الرياضة دون تاريخ سابق لحوادث خطيرة.

إلا أن الفريق الطبي الذي هُرع إلى إنقاذه لم يتمكن من إنعاشه بعد بقائه مغمورًا بالماء لعدة دقائق.

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وفي رد فعلٍ على الحادث، نشر مجلس مدينة بولبي منشورًا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أعرب فيه عن تعازيه لأهل الفقيد، كما وجّه الشكر للمشاركين والسكان لتفهمهم قرار إلغاء البطولة الرياضية.