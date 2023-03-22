بخط اليد.. داني ألفيس يودع زوجته برسالة "ندم" من محبسه
قال النجم البرازيلي داني ألفيس إنه يتفهم قرار زوجته عارضة الأزياء جوانا سانز بإنهاء علاقتهما التي استمرت ثماني سنوات، في رسالة كتبها من زنزانته في السجن ونشرتها محطة تلفزيونية إسبانية.
وكما وعد اللاعب البرازيلي الدولي، المحتجز منذ اعتقاله قبل شهرين بتهمة الاعتداء الجنسي، "بالقتال حتى النهاية" لإثبات براءته.
ونشر برنامج Y ahora Sonsoles على محطة أنتينا 3 رسالة مكتوبة بخط اليد تفيد بأنه صاغها في السجن. ووصف ذلك بأنه "وداع من ألفيس" ورد على الرسالة المؤلمة التي نشرتها جوانا سانز على إنستغرام الأسبوع الماضي لتأكيد انفصالها عن لاعب برشلونة السابق، وقد كتب في عنوان الرسالة المكتوبة بالإسبانية "عزيزتي جوانا".
وقال في الرسالة: "لقد مر ما يقرب من ثماني سنوات من الحب والمودة والاحترام المتبادل. خاصة في السنوات القليلة الماضية، بدا كل شيء أسهل وأكثر متعة. كنت أنت وأولادي داني فيليو وفيكتوريا أفضل الأشياء التي حدثت لي في حياتي. لقد كبرنا معًا منذ اليوم الذي التقينا فيه، منذ اللحظة الأولى بدأنا حياتنا معًا. لقد رافقنا بعضنا البعض خلال كل تلك السنوات؛ لتقوية بعضنا البعض وتدليل حياة بعضنا البعض".
وأضافت الرسالة: "الآن، في هذه اللحظات الصعبة، أندم على قرارك وأتمنى أن تمنحنا الحياة فرصة أخرى لنحب بعضنا البعض مرة أخرى. أنا أتفهم الألم الذي يسببه الوضع الظالم الذي نمر به، وأدرك أنك لم تكوني قادرة على تحمل كل هذا الضغط. الحقائق التي أتهم بها غريبة عني وعن القيم التي وجهت حياتي: الحب والاحترام والجهد".
وتابع: "سأواصل القتال كما كنت أفعل دائمًا، مؤمنًا بنفسي بدعم وثقة أولئك الذين يعرفون من أنا حقًا.. سأقاتل حتى النهاية مع الحب غير المشروط لأولادي ووالدي وأولئك الذين لا يزالون بجانبي، لأثبت قريبًا براءتي للعالم بأسره".
واختتم داني ألفيس الرسالة قائلا: "أينما كان، مهما يكن، ولكن إلى الأبد في قلبي. مع كل الحب".
ولم تذكر مقدمة البرامج سونسوليس أونيغا كيف حصل برنامجها على الرسالة المكتوبة على ورقة A4 واحدة.
رسالة جوانا
ونشرت جوانا رسالتها الأسبوع الماضي، بعد 48 ساعة فقط من الكشف عن زيارتها لألفيس في السجن للمرة الثانية منذ اعتقاله في 20 يناير/كانون الثاني الماضي.
ورأت اللاعب، البالغ من العمر 39 عامًا، في 5 فبراير/شباط، في أول زيارة لها منذ احتجازه في سجن بريانز 2 بالقرب من برشلونة بعد وقت قصير من ادعاء صحفي تلفزيوني إسباني أنها طلبت منه الطلاق.
ونفت جوانا، البالغ عمرها 29 عامًا، بعض الادعاءات التي قدمتها إحدى الوسائل الإعلامية الإسبانية في ذلك الوقت، لكنها التزمت الصمت بشأن قضية الطلاق، وتركت متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي يتساءلون بشأن علاقتها مع ألفيس.
وكتبت جوانا سانز رسالة طويلة للإعلان عن انفصالها عن داني ألفيس رسميًّا، جاء فيها: "أتمنى أن تكون السطور المكتوبة هنا عن الحب والسعادة، لكن هذا ليس هو واقع الحال. كانت هذه الأشهر مروعة، ولم تكن أصعبها في حياتي، إذ واجهت العديد من العواصف، لكنها كانت مظلمة للغاية ومؤلمة".
"يقرع بابي مجددًا الشعور بالهجر والوحدة. الآلاف من "الأسباب" التي لم يتم الرد عليها. اخترت شريك حياة شخصًا مثاليًّا في عيني. لقد كان دائمًا موجودًا عندما كنت في أشد الحاجة إليه، وكان دائمًا يدعمني في كل شيء، ودائمًا ما كان يدفعني إلى النمو، ودائمًا ما كان حنونًا، ويرعاني. أعتقد أن الأمر سيستغرق سنوات لأمحو من ذاكرتي الطريقة التي نظر بها إلي، والطريقة التي نظر إلي بها كما لو كنت أكثر شيء مدهش في العالم".
وأتمت شريكة ألفيس السابقة رسالتها: "الغفران يهدئ، لذلك احتفظ بالسحر وأغلق مرحلة في حياتي بدأت في 18/5/2015. أقدم الشكر على الفرص والتعلم التي تمنحها لي الحياة، مهما كانت صعبة. هنا امرأة قوية تتخذ الخطوة التالية في حياتها."
وتحدثت جوانا بعد ما يقرب من شهر من خسارة ألفيس معركته من أجل الإفراج عنه بكفالة بشأن الاعتداء الجنسي المزعوم في ملهى ليلي في برشلونة، في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي. وألقي القبض على اللاعب بعد عودته من المكسيك إلى إسبانيا عقب وفاة والدتها.
بالإضافة إلى فترتين مع برشلونة، لعب ألفيس مع إشبيلية ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وساو باولو. ويعتبر على نطاق واسع واحدًا من أعظم المدافعين في كل العصور.