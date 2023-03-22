بخط اليد.. داني ألفيس يودع زوجته برسالة "ندم" من محبسه

وكما وعد اللاعب البرازيلي الدولي، المحتجز منذ اعتقاله قبل شهرين بتهمة الاعتداء الجنسي، "بالقتال حتى النهاية" لإثبات براءته.

ونشر برنامج Y ahora Sonsoles على محطة أنتينا 3 رسالة مكتوبة بخط اليد تفيد بأنه صاغها في السجن. ووصف ذلك بأنه "وداع من ألفيس" ورد على الرسالة المؤلمة التي نشرتها جوانا سانز على إنستغرام الأسبوع الماضي لتأكيد انفصالها عن لاعب برشلونة السابق، وقد كتب في عنوان الرسالة المكتوبة بالإسبانية "عزيزتي جوانا".

وقال في الرسالة: "لقد مر ما يقرب من ثماني سنوات من الحب والمودة والاحترام المتبادل. خاصة في السنوات القليلة الماضية، بدا كل شيء أسهل وأكثر متعة. كنت أنت وأولادي داني فيليو وفيكتوريا أفضل الأشياء التي حدثت لي في حياتي. لقد كبرنا معًا منذ اليوم الذي التقينا فيه، منذ اللحظة الأولى بدأنا حياتنا معًا. لقد رافقنا بعضنا البعض خلال كل تلك السنوات؛ لتقوية بعضنا البعض وتدليل حياة بعضنا البعض".

وأضافت الرسالة: "الآن، في هذه اللحظات الصعبة، أندم على قرارك وأتمنى أن تمنحنا الحياة فرصة أخرى لنحب بعضنا البعض مرة أخرى. أنا أتفهم الألم الذي يسببه الوضع الظالم الذي نمر به، وأدرك أنك لم تكوني قادرة على تحمل كل هذا الضغط. الحقائق التي أتهم بها غريبة عني وعن القيم التي وجهت حياتي: الحب والاحترام والجهد".

وتابع: "سأواصل القتال كما كنت أفعل دائمًا، مؤمنًا بنفسي بدعم وثقة أولئك الذين يعرفون من أنا حقًا.. سأقاتل حتى النهاية مع الحب غير المشروط لأولادي ووالدي وأولئك الذين لا يزالون بجانبي، لأثبت قريبًا براءتي للعالم بأسره".

واختتم داني ألفيس الرسالة قائلا: "أينما كان، مهما يكن، ولكن إلى الأبد في قلبي. مع كل الحب".

ولم تذكر مقدمة البرامج سونسوليس أونيغا كيف حصل برنامجها على الرسالة المكتوبة على ورقة A4 واحدة.