إنهاء مباراة بين الترجي التونسي والمصري بعد مشاجرة كبيرة واقتحام الجماهير

شهدت المباراة الودية التي جمعت بين الترجي الرياضي التونسي ونادي المصري البورسعيدي، نهاية غير سعيدة، بعد توقفها في الدقيقة 85 بسبب مشاجرة كبرى بين اللاعبين، تلاها اقتحام جماهيري لأرضية الملعب، مما أجبر الحكم على إنهاء اللقاء مبكرًا.

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الشوط الأول كان قد انتهى بالتعادل السلبي رغم محاولات الفريقين لفتح التسجيل.

وشهدت المباراة، التي أقيمت ضمن استعدادات الفريقين للموسم المقبل، تفوق المصري بهدف نظيف سجله صلاح محسن في الدقيقة العاشرة من الشوط الثاني.

وتصاعدت التوترات في الدقيقة 85 بعد مناوشات بين محمد أمين توجاي لاعب الترجي وأحد لاعبي المصري، ما أدى إلى اشتباكات بين اللاعبين وتدخل الجماهير، ليقرر الحكم إنهاء المباراة مبكرًا.

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يذكر أن هذه المباراة تأتي ضمن استعدادات الفريقين للموسم المقبل، حيث سبق للمصري أن تعادل مع الصفاقسي (1-1)، وخسر أمام النجم الساحلي (2-1) في مبارياته التحضيرية السابقة.