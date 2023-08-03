تقرير: اتفاق كامل بين برشلونة وباريس سان جيرمان على صفقة عثمان ديمبلي

أكدت شبكة "RMC Sport" أن باريس سان جيرمان وبرشلونة اتفقا بشكل كامل على صفقة الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي.

وقالت الشبكة: "تم التوصل إلى اتفاق كامل لنقل عثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان، سيصل بطل العالم 2018 إلى باريس اليوم الخميس".

وأضافت: "حسم باريس سان جيرمان وبرشلونة التفاصيل النهائية للصفقة، والاتفاق بين ديمبلي وباريس تم بالكامل، اللاعب حاليًّا على متن الطائرة، العقد سيكون لمدة 5 سنوات".