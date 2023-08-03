تقرير: اتفاق كامل بين برشلونة وباريس سان جيرمان على صفقة عثمان ديمبلي
أكدت شبكة "RMC Sport" أن باريس سان جيرمان وبرشلونة اتفقا بشكل كامل على صفقة الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي.
وقالت الشبكة: "تم التوصل إلى اتفاق كامل لنقل عثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان، سيصل بطل العالم 2018 إلى باريس اليوم الخميس".
وأضافت: "حسم باريس سان جيرمان وبرشلونة التفاصيل النهائية للصفقة، والاتفاق بين ديمبلي وباريس تم بالكامل، اللاعب حاليًّا على متن الطائرة، العقد سيكون لمدة 5 سنوات".
وأشارت إلى أن باريس سان جيرمان سيدفع 50 مليون يورو، وسيحصل برشلونة على 25 مليون يورو منها".
وانضم ديمبلي لبرشلونة قادمًا من بروسيا دورتموند مقابل 140 مليون يورو في 2017.
ولعب ديمبلي لبرشلونة 185 مباراة في مختلف المسابقات، سجل فيها 40 هدفًا وصنع 43 بحسب موقع "transfermarkt".
وسيعود ديمبلي، البالغ من العمر 26 عامًا، للدوري الفرنسي إذ كان لعب لنادي رين، وسجَّل معه 12 هدفًا وصنع 5 في 29 مباراة.
وقبل التعاقد مع ديمبلي تعاقد باريس سان جيرمان مع ميلان سكرينيار (مجانًًا) ومانويل أوغارتي (من سبورتنغ لشبونة) ولوكاس هيرنانديز (من بايرن ميونخ) وكانغ إن لي (من مايوركا) وماركو أسينسيو (مجانًا) وشير ندور (مجانًا) وأرناو تيناس (مجانًا).