الهلال يدرس التعاقد مع رافينيا نجم برشلونة كـ"بديل محتمل" للمصاب نيمار

وتم استبعاد نجم باريس سان جيرمان السابق لبقية الموسم بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي ونهاية موسمه مع الهلال.

وهزت إصابة نيمار نادي الهلال الذي قام منذ ذلك الحين بإلغاء تسجيله حتى يتمكن من ضم لاعب أجنبي جديد.

ونشرت شبكة (sports keeda) تقريرًا قالت فيه إن رافينيا يقع على رأس القائمة المختصرة التي وضعها "عملاق الدوري السعودي للمحترفين" وهم يتطلعون للتعامل مع إصابة نيمار.

وأضافت: "حاول الهلال التعاقد مع رافينيا، 26 عامًا، في الصيف لكنه رفض الانتقال إلى الجوهرة الزرقاء بينما رفض أيضًا العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز".

وتابعت: "الهلال جدد مفاوضاته بعد الصعوبات التي واجهها جناح ليدز يونايتد السابق مع تشافي منذ وصوله إلى برشلونة، في يوليو 2022، حيث شارك رافينيا أساسيًا في 5 من 11 مباراة عبر المسابقات هذا الموسم، وسجل هدفين و 3 تمريرات حاسمة.

وانضم رافينيا إلى برشلونة من ليدز في صفقة بقيمة 57 مليون يورو، لكنه فشل في الارتقاء إلى مستوى التوقعات.