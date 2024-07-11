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رياضة

بايرن ميونخ يعلن رسميًّا تعاقده مع جواو بالينيا

بايرن ميونخ يعلن رسميًّا تعاقده مع جواو بالينيا
جواو بالينياالمصدر: حساب بايرن ميونخ الرسمي
إرم نيوز
إرم نيوز
11 يوليو 2024، 8:32 ص

أعلن نادي بايرن ميونخ، اليوم الخميس، رسميًّا تعاقده مع البرتغالي جواو بالينيا، قادمًا من فولهام الإنجليزي، بعقد يمتد حتى صيف 2028.

ونشر بايرن ميونخ بيانًا رسميًّا أكد خلاله التعاقد مع اللاعب، بعقد لمدة 4 سنوات.

وعبر بالينيا عن سعادته بالانتقال للفريق البافاري، قائلًا: "هذا أحد أسعد أيام حياتي، أنا الآن ألعب لأحد أفضل الأندية في أوروبا، وهو حلم أصبح حقيقة بالنسبة لي وأنا فخور جدًّا بذلك".

 

 

 

وأضاف: "أتطلع إلى الأجواء والجماهير في ملعب أليانز أرينا، أريد الاحتفال بالنجاح مع بايرن ميونخ والفوز بالألقاب، وسأبذل كل ما في وسعي من أجل ذلك".

وتألق بالينيا مع منتخب البرتغال في بطولة "يورو 2024"، قبل أن يودعها برفقة زملائه من دور ربع النهائي على يد فرنسا.

وكان بالينيا جزءًا لا يتجزأ من نجاحات فولهام على مدار الموسمين الماضيين، وأحد أسباب بقائه ضمن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، فقد سجل 8 أهداف في 79 مباراة.

الدوري الألماني

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