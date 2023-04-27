بروسيا دورتموند يستعد لتوسيع الفارق مع بايرن ميونخ في الدوري الألماني

يتحكم بروسيا دورتموند في مصيره إذا أراد التتويج بأول لقب له بالدوري الألماني خلال أكثر من عشر سنوات مع تبقي خمس مباريات، والفوز على بوخوم في قمة مصغرة بوادي الرور غدًا الجمعة سيوسع الفارق مؤقتًا في القمة إلى أربع نقاط.

ومع احتلال بايرن ميونخ المركز الثاني بفارق نقطة واحدة، فإن حامل اللقب يأمل ألا يكون تحت ضغط أكبر حين يستضيف هيرتا برلين يوم الأحد.

واستغل بروسيا دورتموند، الذي حقق 11 فوزًا في آخر 14 مباراة بالدوري، نتائج بايرن ميونخ المتواضعة في 2023 لينتزع الصدارة الأسبوع الماضي حين سحق آينتراخت فرانكفورت العملاق البافاري 4/0 عقب خسارته 3/1 من ماينز.