بروسيا دورتموند يستعد لتوسيع الفارق مع بايرن ميونخ في الدوري الألماني
يتحكم بروسيا دورتموند في مصيره إذا أراد التتويج بأول لقب له بالدوري الألماني خلال أكثر من عشر سنوات مع تبقي خمس مباريات، والفوز على بوخوم في قمة مصغرة بوادي الرور غدًا الجمعة سيوسع الفارق مؤقتًا في القمة إلى أربع نقاط.
ومع احتلال بايرن ميونخ المركز الثاني بفارق نقطة واحدة، فإن حامل اللقب يأمل ألا يكون تحت ضغط أكبر حين يستضيف هيرتا برلين يوم الأحد.
واستغل بروسيا دورتموند، الذي حقق 11 فوزًا في آخر 14 مباراة بالدوري، نتائج بايرن ميونخ المتواضعة في 2023 لينتزع الصدارة الأسبوع الماضي حين سحق آينتراخت فرانكفورت العملاق البافاري 4/0 عقب خسارته 3/1 من ماينز.
وتوج بروسيا دورتموند باللقب لآخر مرة في 2012.
وربما يفقد إيدن ترزيتش مدرب بروسيا دورتموند جهود المدافع نيكو شلوتربيك أمام بوخوم، بينما تدرب رافائيل غيريرو بمفرده هذا الأسبوع.
ولا يمكن أن تأتي المباراة في توقيت أسوأ لبوخوم المهدد بالهبوط إذ تحوم شكوك حول غياب ستة من لاعبيه، ومن بينهم المهاجم فيليب هوفمان.
ويقبع بوخوم بالمركز الـ15 برصيد 27 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن منطقة الخطر.
وفي أشرس صراع على اللقب منذ سنوات يبدو تمديد رقم بايرن ميونخ القياسي، بحصد اللقب للمرة الـ11 على التوالي، في خطر عقب خروجه من كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا في الأسابيع الماضية تحت قيادة المدرب الجديد توماس توخيل.
وعين توخيل بعد إقالة يوليان ناغلزمان قبل نهاية مارس/ آذار لكن القرار أتى بنتائج عكسية ومن الممكن أن يخرج بايرن ميونخ خالي الوفاض.
ومع تزايد الانتقادات ضد الرئيس التنفيذي للنادي أوليفر كان والمدير الرياضي حسن صالح حميديتش بسبب حالة الفريق والإقالة المفاجئة لناغلزمان سيسعى بايرن ميونخ لتجنب إخفاق جديد أمام هيرتا متذيل الترتيب.
ومن المهم كذلك لتوخيل كسب ود بعض الجماهير عقب الانتكاسات الأخيرة إذ عبر مشجعون عن غضبهم من مسؤولي النادي الأسبوع الماضي عبر لافتات ضخمة في المدرجات.
ولم يحقق هيرتا برلين أي فوز في آخر سبع مباريات بالدوري ويقبع في المركز الأخير برصيد 22 نقطة.
ويستضيف يونيون برلين صاحب المركز الثالث، الطامح لمركز مؤهل لدوري الأبطال بعد موسم مذهل، باير ليفركوزن المتألق أخيرًا والمتمسك بآماله الأوروبية تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو.
ويملك يونيون أونيون 55 نقطة مقابل 47 لليفركوزن سادس الترتيب.