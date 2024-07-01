حسم لقب (Formula E) يتأجل إلى جولة لندن الختامية

وحقق البرتغالي دا كوستا فوزه الثالث على التوالي في أوريغون أمس الأحد، والرابع خلال خمسة سباقات ليتقدم إلى المركز الرابع في الترتيب العام برصيد 134 نقطة، ويصبح صاحب أكبر عدد من الانتصارات هذا الموسم.

ولم يحصل نيك كاسيدي على أي نقاط في جولة الولايات المتحدة، وظل رصيده 167 نقطة بينما يبلغ رصيد زميله ومواطنه النيوزيلندي ميتش إيفانز 155 نقطة متساويًا مع رصيد سائق بورشه باسكال فيرلاين.

وتتبقى 58 نقطة يمكن التنافس عليها في السباقين الأخيرين في لندن يومي 20 و21 يوليو تموز إذ تمنح (Formula E) 25 نقطة للفوز وثلاث نقاط لمركز الانطلاق الأول ونقطة واحدة لأسرع لفة.

ويتصدر جاجوار ترتيب الفرق برصيد 322 نقطة مقابل 289 نقطة لبورشه.