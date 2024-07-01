حسم لقب (Formula E) يتأجل إلى جولة لندن الختامية
ستحدد نتيجة سباقي الجولة الختامية في لندن هذا الشهر الفائز بلقب بطولة العالم لسباقات (Formula E) للسيارات الكهربائية بعد فوز أنطونيو فيلكس دا كوستا سائق بورشه بسباقي بورتلاند الأمريكية مطلع الأسبوع الحالي، لتصبح نتائج البطولة مفتوحة على الاحتمالات كلها.
وحقق البرتغالي دا كوستا فوزه الثالث على التوالي في أوريغون أمس الأحد، والرابع خلال خمسة سباقات ليتقدم إلى المركز الرابع في الترتيب العام برصيد 134 نقطة، ويصبح صاحب أكبر عدد من الانتصارات هذا الموسم.
ولم يحصل نيك كاسيدي على أي نقاط في جولة الولايات المتحدة، وظل رصيده 167 نقطة بينما يبلغ رصيد زميله ومواطنه النيوزيلندي ميتش إيفانز 155 نقطة متساويًا مع رصيد سائق بورشه باسكال فيرلاين.
وتتبقى 58 نقطة يمكن التنافس عليها في السباقين الأخيرين في لندن يومي 20 و21 يوليو تموز إذ تمنح (Formula E) 25 نقطة للفوز وثلاث نقاط لمركز الانطلاق الأول ونقطة واحدة لأسرع لفة.
ويتصدر جاجوار ترتيب الفرق برصيد 322 نقطة مقابل 289 نقطة لبورشه.
واحتل كاسيدي المركز 13 في السباق الثاني من سباقين أمس الأحد، بينما جاء إيفانز في المركز الثالث وفيرلاين في المركز الرابع رغم فقدان الجناح الأمامي لسيارته.
وخرج كاسيدي من الصدارة في اللفة قبل الأخيرة بعد خطأ بسيط في سباق السبت في بورتلاند، ثم خسر عندما اصطدم بسيارات أخرى في المنعطف الأول واضطر إلى التوقف لإجراء إصلاحات، أمس الأحد.
ثم ساعد نزول سيارة الأمان في اللفة 19 السائق النيوزيلندي على التقدم بعدما كان في المركز 17.