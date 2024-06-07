تشيلسي يعلن الصفقة الأولى في الموسم الجديد
أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الجمعة، صفقته الأولى لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.
وقال تشيلسي في بيان رسمي إنه تعاقد مع اللاعب توسين أدارابيويو مدافع فولهام الإنجليزي لمدة 4 مواسم قادمة.
وأكد توسين أن تشيلسي نادٍ كبير موضحًا أنه متحمس للغاية لخوض مشواره مع البلوز.
وبدأ توسين مع مانشستر سيتي في صفوف الناشئين وصُعِّد للفريق الأول؛ ولكنه رحل معارًا إلى وست بروميتش ألبيون وبلاكبيرن روفرز قبل الانضمام نهائيًا إلى فولهام في صيف 2020.
وشارك توسين في 45 مباراة منذ عودة فولهام إلى الدوري الإنجليزي وساعد الفريق على احتلال المركزين العاشر والثالث عشر على التوالي في الموسمين الماضيين.
وخاض توسين في الموسم المنقضي 25 مباراة وسجل هدفين بقميص فولهام بالدوري الإنجليزي.
وحسم تشيلسي صفقته الأولى بالتعاقد مع مدافع فولهام بعد ساعات قليلة من التعاقد مع المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، الذي تولى المهمة خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو.
وقاد ماريسكا في الموسم الماضي فريق ليستر سيتي الإنجليزي كما عمل مساعدًا للمدرب الإسباني بيب غوارديولا في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي موسم 2022 – 2023.