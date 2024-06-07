تشيلسي يعلن الصفقة الأولى في الموسم الجديد

وبدأ توسين مع مانشستر سيتي في صفوف الناشئين وصُعِّد للفريق الأول؛ ولكنه رحل معارًا إلى وست بروميتش ألبيون وبلاكبيرن روفرز قبل الانضمام نهائيًا إلى فولهام في صيف 2020.

وشارك توسين في 45 مباراة منذ عودة فولهام إلى الدوري الإنجليزي وساعد الفريق على احتلال المركزين العاشر والثالث عشر على التوالي في الموسمين الماضيين.

وخاض توسين في الموسم المنقضي 25 مباراة وسجل هدفين بقميص فولهام بالدوري الإنجليزي.