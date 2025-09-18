ضربة كبيرة للأهلي السعودي قبل مواجهة الهلال في الكلاسيكو

بات النجم البرازيلي غالينو، مهاجم الأهلي السعودي، مهددا بالغياب عن قمة الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين والتي تضع اليوم الجمعة فريقه في مواجهة قوية أمام الهلال في الكلاسيكو.

وقالت مصادر قريبة من النادي الأهلي إن غالينو سيغيب على الأرجح عن لقاء الهلال وأن حظوظ مشاركته تبدو ضئيلة جدًا وهو ما يشكل ضربة موجعة لفريق المدرب ماتياس يايسله.

وتعرض المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 27 عاما إلى إصابة أبعدته عن لقاء فريقه في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة ضد ناساف الأوزبكي يوم الاثنين الماضي لكن غيابه سيتواصل في الدوري خلال مباراة الهلال.

وأكدت تقارير قريبة من الأهلي أن غالينو الذي شارك بديلا في مباراة نيوم في الجولة الأولى من الدوري السعودي، ثم لعب أساسيا في مواجهة الاتفاق في الجولة الثانية تعرض لإصابة أبعدته عن مواجهة ناساف الأوزبكي في أولى مواجهات دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويفضل المدرب الألماني ماتياس يايسله عدم المجازفة بغالينو في مباراة الهلال خوفا من تجدد معاناته منها وبالتالي إمكانية غيابه عن مواجهة بيراميدز المصري يوم الثلاثاء ضمن كأس المحيط الهادئ أو كأس الإنتركونتيننال.

وتدور مباراة الأهلي وضيفه الهلال اليوم الجمعة 19 سبتمبر الجاري على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وأحرز غالينو الذي انضم للأهلي في يناير الماضي ويستمر عقده حتى 30 يونيو 2028، 7 أهداف و5 تمريرات حاسمة في الموسم الماضي، في حين لا يزال هذا الموسم ينتظر أول أهدافه.

وتنطلق مباراة الكلاسيكو في الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة وتُنقل مباشرة عبر قنوات "ثمانية" السعودية.

وحقق الأهلي والهلال النتائج نفسها في الدوري السعودي حتى الجولة الثانية، إذ جمع كلاهما 4 نقاط من تعادل وفوز.