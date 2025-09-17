الإمارات تنفذ إخلاءً طبياً عاجلاً لـ 119 مريضاً ومصاباً من قطاع غزة برفقة ذويهم

من هو اللاعب المغربي نصير جلال الذي انتقل لنادٍ برازيلي؟

من هو اللاعب المغربي نصير جلال الذي انتقل لنادٍ برازيلي؟
نادي كابيفاريانوالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز

كتب: نور الدين ميفراني

أعلن نادي كابيفاريانو البرازيلي تعاقده مع اللاعب المغربي نصير جلال لمدة موسمين ولغاية أغسطس 2027.

اللاعب المغربي نصير جلال يبلغ من العمر 18 سنة وكان لاعباً في أكاديمية الوداد البيضاوي وقائد فريق الناشئين والشباب.

ويلعب نصير جلال في مركز الدفاع ويعتبر مدافعاً جيداً وأثار رحيله للبرازيل غضب أنصار فريق الوداد البيضاوي الذين اتهموا الإدارة بعدم تحصين اللاعب رغم كونه كان قائداً للفئات الصغرى.

 

نصير جلال

 

 

كما كان المدافع الشاب ضمن منتخب المغرب للناشئين بطل إفريقيا وكان أحد لاعبيه خلال المشاركة في أمم إفريقيا وبطولة شمال إفريقيا.

ويعتبر انتقال نصير جلال لنادٍ برازيلي محطة استثنائية في مسيرته كلاعب شاب، بينما أضاع الوداد البيضاوي موهبة مميزة ومدافعاً جيداً للمستقبل. 

 

