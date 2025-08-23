توجّه بتغييره فورا.. أول ضحايا خسارة النصر للسوبر السعودي

شن مشجعو النصر السعودي عاصفة من الانتقادات اللاذعة ضد الحارس البرازيلي بينتو بعد خسارة فريقهم لقب كأس السوبر السعودي أمام الأهلي اليوم السبت في نهائي مثير ومشوق استمر فيه الغموض حتى ركلات الترجيح.

ولم يوفق الحارس البرازيلي بينتو الذي سيخوض موسمه الثاني مع الفريق بالمرة في النهائي خلافا للسنغالي إدوارد ميندي الذي ساهم بشكل واضح في حصول الأهلي على لقب جديد.

وكشفت بعض التقارير أن بينتو قد يكون أول ضحية لخسارة النصر أول ألقاب الموسم الجديد في السعودية وذلك بعد أن ترك نفسه عرضة لسيل من الانتقادت والغضب.

ووفقا للصحفي الرياضي علي العنزي، الناقد في برنامج "دورينا غير" على القناة السعودية، فإن موضوع حراسة المرمى في النصر لم يغلق والنقاش لا يزال مستمرا وسيتم الحسم فيه بعد العودة إلى الرياض.

وتابع العنزي: "هناك توجه لتغيير بينتو"، وذلك بعد أن ظهرت أخطاؤه بشكل كبير في الموسم الماضي الذي خسر فيه النصر 4 ألقاب كاملة.

وارتكب بينتو عدة أخطاء في المباراة كان أحدها حاسما ومؤثرا في نهاية الشوط الثاني عندما كان خروجه الخاطئ سببا في إحراز مدافع الأهلي روجر إيبانيز هدف التعادل (2 ـ 2) في الدقيقة 89 عندما كان فريقه يسير نحو منصة التتويج.

وبجانب ذلك، لم يتصد الحارس البرازيلي لأي ركلة ترجيحية إذ نجح كل لاعبي الأهلي في خداعه حتى أن الركلة الترجيحية الخامسة للنصر لم يكن هناك موجب لتنفيذها بعد أن حُسمت الأمور.

وفي مقابل ذلك، تصدى السنغالي إدوارد ميندي لركلة لاعب النصر الخيبري وهو ما منح الأهلي اللقب.

وشارك بينتو (26 عاما) منذ انتقاله للنصر السعودي قادما من أتلتيكو بارانينسي البرازيلي في أغسطس 2024، في 51 مباراة ولم يتوج بأي لقب مع الفريق في 5 مسابقات شارك فيها وهي السوبر السعودي (مرتان) والدوري السعودي وكأس الملك ودوري أبطال آسيا للنخبة.