تصريحات تركي آل الشيخ بعد غياب ميسي عن مواجهة النصر (فيديو)

ويغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي أمام النصر السعودي، خلال مباراة الفريقين، اليوم، في كأس موسم الرياض، بسبب شعور بعدم الراحة في أوتار الركبة، حيث يتواجد على دكة البدلاء.

وعلق تركي آل الشيخ على غياب ميسي، قائلاً: "يبدو أنه وجد أن رونالدو غاب للإصابة، فقرر الغياب هو الآخر، خاف يخسر من النصر بدون رونالدو".

وأضاف: "السعودية سببت له عقدة".