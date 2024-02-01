تصريحات تركي آل الشيخ بعد غياب ميسي عن مواجهة النصر (فيديو)
تحدث تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية مازحًا حول غياب ميسي عن مباراة النصر في كأس موسم الرياض.
ويغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي أمام النصر السعودي، خلال مباراة الفريقين، اليوم، في كأس موسم الرياض، بسبب شعور بعدم الراحة في أوتار الركبة، حيث يتواجد على دكة البدلاء.
وعلق تركي آل الشيخ على غياب ميسي، قائلاً: "يبدو أنه وجد أن رونالدو غاب للإصابة، فقرر الغياب هو الآخر، خاف يخسر من النصر بدون رونالدو".
وأضاف: "السعودية سببت له عقدة".
وشارك ميسي في خسارة إنتر ميامي 3/4 أمام الهلال في كأس موسم الرياض، حيث سجل الهدف الثاني من ضربة جزاء، وغادر في الدقيقة 88.
وسبق أن لعب ميسي في كأس موسم الرياض عندما كان مع باريس سان جيرمان، حيث فاز فريقه 5/4 على نجوم الهلال والنصر.