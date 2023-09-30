تقرير: الإيقاف سيبعد غوارديولا عن قيادة لاعبي مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون
لن يتواجد الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، في ملعب مواجهة فريقه مع منافسه وولفرهامبتون، على استاد مولينيو، والتي تقام مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويأتي هذا بعدما حصل المدرب على البطاقة الصفراء الثالثة له هذا الموسم في مباراة فريقه الأخيرة بكأس الرابطة الإنجليزية المحترفة أمام نيوكاسل يونايتد ليصبح بحاجة لتطبيق عقوبة الإيقاف في مواجهة اليوم.
ويُتوقع تواجد غوارديولا على مدرجات الملعب لتوجيه المساعد الذي سيتولّى زمام الأمور ويقود الفريق ضد وولفرهامبتون، خوانما ليلو ليصبح المتواجد على دكة بدلاء السيتي لتوجيه اللاعبين.
فيما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، أنه "سيتم السماح لغوارديولا بالتواجد في غرفة ملابس مانشستر سيتي قبل وبعد المباراة، وسيكون أيضًا قادرًا أيضًا على إجراء المقابلات الإعلامية".
وودع السيتي بطولة كأس رابطة المحترفين، مؤخرًا، بعد الخسارة أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الأربعاء الماضي، على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الدور الثالث.
فيما يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بفارق نقطتين عن ليفربول الوصيف، فيما يأتي فريق وولفرهامبتون بالمركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.
وخاض الفريقان 106 مباريات، فاز وولفرهامبتون في 40، وتفوق السيتي في 44، وتعادل الفريقان في 22 مباراة، وحقق سيتي أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في الدوري الموسم الماضي.