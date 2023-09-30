تقرير: الإيقاف سيبعد غوارديولا عن قيادة لاعبي مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون

لن يتواجد الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، في ملعب مواجهة فريقه مع منافسه وولفرهامبتون، على استاد مولينيو، والتي تقام مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي هذا بعدما حصل المدرب على البطاقة الصفراء الثالثة له هذا الموسم في مباراة فريقه الأخيرة بكأس الرابطة الإنجليزية المحترفة أمام نيوكاسل يونايتد ليصبح بحاجة لتطبيق عقوبة الإيقاف في مواجهة اليوم.

ويُتوقع تواجد غوارديولا على مدرجات الملعب لتوجيه المساعد الذي سيتولّى زمام الأمور ويقود الفريق ضد وولفرهامبتون، خوانما ليلو ليصبح المتواجد على دكة بدلاء السيتي لتوجيه اللاعبين.