خليفة ميسي.. ماذا قدّم لوكا روميرو في ودية ميلان ولوميزاني؟ (فيديو)

حقق نادي ميلان فوزًا كبيرًا على لوميزاني بسبعة أهداف دون ردٍ ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد وهي المباراة التي شهدت مشاركة الوافد الجديد لوكا روميرو.

وانضم لوكا روميرو، الملقب بـ"ميسي الجديد"، إلى ميلان، هذا الصيف، قادمًا من لاتسيو.

وبحسب التقارير، لفت روميرو، البالغ من العمر 18 عامًا، ويمثل منتخب الأرجنتين للشباب، الانتباه خلال فترة إعداد الفريق، ما جعله مرشحًا للعب أمام لوميزاني.

ويلقب روميرو بـ"ميسي الجديد"، حيث يجيد بالقدم اليسرى، ويشبه طريقة نجم إنتر ميامي في اللعب.