ترتيب الدوري المصري: الزمالك يقلب تأخره إلى فوز ثمين على البنك الأهلي
قلب فريق الزمالك تأخره بهدف إلى فوز ثمين على نظيره البنك الأهلي بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما على استاد القاهرة ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، اليوم السبت.
تقدم البنك الأهلي أولًا في الدقيقة 46 عن طريق كريم بامبو، لكن الزمالك تعادل بهدف أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة 54، قبل أن يسجل شيكابالا هدف الانتصار في الدقيقة 90.
ولعب الزمالك الشوط الثاني كاملًا من المباراة بـ10 لاعبين، بعد طرد الحارس محمد عواد في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، فيما لعب البنك الأهلي منقوصًا منذ الدقيقة 69 بعد طرد محمد فتحي.
وحقق الزمالك فوزه الأول في الموسم الحالي من الدوري المصري، بعد تعادله مع بيراميدز والمقاولون العرب في الجولتين الأولى والثانية على الترتيب.
ورفع الزمالك رصيده إلى 5 نقاط ليرتقي إلى المركز الخامس مؤقتًا لحين نهاية مباريات الجولة الثالثة.
في المقابل، زادت معاناة البنك الأهلي بعدما تلقى الهزيمة الثالثة على التوالي، ليبقى في قاع جدول الترتيب بلا رصيد من النقاط.
وفي مباراة أخرى، حقق المصري البورسعيدي انتصاره الثاني على التوالي بتغلبه 3-1 على مضيفه الداخلية.
ومنح ميدو جابر التقدم للمصري بعد ثماني دقائق، وجعل مروان حمدي النتيجة 2-صفر بعد خمس دقائق من الشوط الثاني.
واختتم باهر المحمدي أهداف المصري في الدقيقة 66، قبل أن يقلص إيهاب سمير الفارق للداخلية قبل تسع دقائق من النهاية.
ورفع المصري، الذي فاز على فاركو في الجولة السابقة، رصيده إلى ست نقاط من ثلاث مباريات متقدما بثلاث نقاط على الداخلية صاحب المركز 11.
ويتقاسم سموحة وزد الوافد الجديد الصدارة بسبع نقاط لكل منهما.