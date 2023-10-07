ترتيب الدوري المصري: الزمالك يقلب تأخره إلى فوز ثمين على البنك الأهلي

قلب فريق الزمالك تأخره بهدف إلى فوز ثمين على نظيره البنك الأهلي بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما على استاد القاهرة ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، اليوم السبت.

تقدم البنك الأهلي أولًا في الدقيقة 46 عن طريق كريم بامبو، لكن الزمالك تعادل بهدف أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة 54، قبل أن يسجل شيكابالا هدف الانتصار في الدقيقة 90.

ولعب الزمالك الشوط الثاني كاملًا من المباراة بـ10 لاعبين، بعد طرد الحارس محمد عواد في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، فيما لعب البنك الأهلي منقوصًا منذ الدقيقة 69 بعد طرد محمد فتحي.