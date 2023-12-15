ترتيب الدوري السعودي.. الهلال يعبر الوحدة بثنائية ويعزز صدارته

حقق الهلال فوزا مثيرا على نظيره الوحدة، بهدفين دون رد، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين.

تقدم الهلال عن طريق سعود عبد الحميد في الدقيقة 20، بعدما تلقى تمريرة رائعة من روبن نيفيز، انفرد من خلالها بمرمى الوحدة ووضعها في الشباك.

وشارك سعود عبد الحميد مع الهلال في 17 مباراة هذا الموسم في دوري روشن، سجل خلالهم هدف وحيد، وصنع 3 آخرين.