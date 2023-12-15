ترتيب الدوري السعودي.. الهلال يعبر الوحدة بثنائية ويعزز صدارته
حقق الهلال فوزا مثيرا على نظيره الوحدة، بهدفين دون رد، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين.
تقدم الهلال عن طريق سعود عبد الحميد في الدقيقة 20، بعدما تلقى تمريرة رائعة من روبن نيفيز، انفرد من خلالها بمرمى الوحدة ووضعها في الشباك.
وشارك سعود عبد الحميد مع الهلال في 17 مباراة هذا الموسم في دوري روشن، سجل خلالهم هدف وحيد، وصنع 3 آخرين.
وفي الدقيقة 80، تمكن الصربي ألكسندر ميتروفيتش من تسجيل الهدف الثاني للهلال في مرمى الوحدة، من رأسية في منتصف المرمى.
بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الهلال إلى 47 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 22 نقطة في المركز التاسع.
وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت، واصل الشباب نتائجه المتراجعة واكتفى بالتعادل 1-1 مع الفتح، ليصل إلى المباراة الخامسة على التوالي دون فوز في الدوري المحلي.
وفاز ضمك على الرائد 1-صفر بفضل هدف جورج كيفن نكودو الذي جاء في الدقيقة 42 من زمن المباراة.